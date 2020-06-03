Путин призвал защитить работников легкой промышленности

"Этой весной спрос на продукцию легкой промышленности, к сожалению, резко упал, - констатировал Владимир Путин. - Сказалось временное закрытие магазинов непродовольственных товаров, другие вынужденные ограничения, общая непростая ситуация с экономикой и доходами граждан".

Падение продаж негативно отразилось на положении предприятий, повысился риск сокращения рабочих мест, отметил президент.

Всего в легкой промышленности страны заняты около 300 тысяч человек. И сейчас, в сложной ситуации, самое главное - защитить интересы трудовых коллективов, сохранить доходы и благосостояние российских семей, подчеркнул глава государства.