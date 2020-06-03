Путин согласился приобрести спортивную форму Putin Team

Идея произвести индивидуальный, президентский комплект спортивной одежды произвела впечатление на главу государства. Владимир Путин поддержал соответствующее предложение, с которым выступил один из производителей на видеосовещании по легкой промышленности.

Предприниматель предложил отшить индивидуальные комплекты коллекции Putin Team. "Вы как человек, увлекающийся спортом, надеюсь, по достоинству оцените это, и тем самым поддержите нас, отечественного производителя", - сказал он.

"Спасибо большое за предложение, будет очень здорово, - улыбнулся президент. - О цене договоримся, надеюсь?".