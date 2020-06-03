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03.06.2020 14:48
Проект: Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности

Работать для будущих поколений: барьеры и перспективы развития интеллектуальной собственности в Армении

Армения - один из древнейших центров мировой цивилизации, страна с богатой культурой и многовековыми традициями. Армянские монастыри и церкви входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а поэзия, фрески и ремесла известны далеко за пределами СНГ. Мы поговорили с генеральным директором Армянского авторского общества Сусанной Нерсисян о том, как развивается современная культура в Армении, как складываются и регулируются отношения между авторами, правообладателями и потребителями, а также об особенностях системы коллективного управления правами в стране.
Фото: Предоставлено Армянским авторским обществом "Армавтор" Фото: Предоставлено Армянским авторским обществом "Армавтор"
Фото: Предоставлено Армянским авторским обществом "Армавтор"

- Сусанна Суреновна, расскажите, пожалуйста, как устроена система защиты интеллектуальной собственности в вашей стране?

Первыми шагами в сторону формирования национальной системы охраны интеллектуальной собственности в Республике Армения стало создание в январе 1992 года Патентного управления при Правительстве РА и в декабре 1993 года Национального агентства по авторскому праву. В марте 2002 года произошло слияние этих двух органов - так возникло Агентство интеллектуальной собственности, ставшее обособленным подразделением Министерства экономического развития и инвестиций Республики Армения. Оно оказывает услуги в области интеллектуальной собственности, предусмотренные законом.

Фото: Представлено пресс-службой Ассоциации IPChain
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Единственной организацией, осуществляющей коллективное управление авторскими правами, является созданная в 2001 году некоммерческая неправительственная организация "Армавтор". Она работает в соответствии с законом "Об авторском праве и смежных правах", а также посредством международных соглашений. По законодательству Республики Армения государственная аккредитация не предусмотрена.

- Какую роль играет Армавтор в регулировании сферы авторского права в Армении?

Как я уже говорила, Армавтор опирается на законодательные нормы и собственный устав. Согласно им организация принимает меры для начисления гонорара авторам, заключает двухсторонние договоры о сотрудничестве с партнерами из разных стран, ведет разъяснительную работу с авторами, пользователями, студентами, чиновниками и прессой с целью продвижения авторского права на территории Армении.

- Какие направления приоритетны для Армавтора?

Мы обязаны всегда смотреть вперед и думать не только о тех, кто уже пользуется славой, а также о юном поколении, благодаря которому в будущем будет процветать бизнес и культура на территории нашей страны.

- Как вы оцениваете результаты работы Армавтора в сфере коллективного управления правами авторов и правообладателей в 2019 году?

Наша организация выполняет очень важную функцию для авторов и правообладателей, так как для многих из них авторское вознаграждение, перечисленное нами, - это существенная финансовая помощь. Мы это понимаем, поэтому принимаем различные меры для того, чтобы увеличить размеры авторского гонорара, поддержать систему коллективного управления правами в Армении. В результате этих усилий в 2019 году сумма сборов авторского вознаграждения увеличилась более чем на 19%.

Одним из основных направлений нашей деятельности в прошлом году стала тесная работа с авторами. Она не ограничивалась только сбором, распределением и выплатой гонораров. Сотрудники авторского отдела поддерживали постоянный контакт с авторами и правообладателями, предоставляли полную информацию о результатах работы и использовании их произведений. Как и в предыдущие годы, Армавтор отмечал юбилеи своих членов, оказывал помощь авторам, которые находились в тяжелом финансовом положении.

Мы также продолжили работу по созданию "Кабинета автора" - эта программа должна помочь сближению автора с организацией. Благодаря ей любой член Армавтора, независимо от своего местонахождения, сможет получить информацию о доходах, выплаченных гонорарах, вычетах и так далее.

Увеличилось и число авторов, выразивших желание с нами сотрудничать. Так, в течение 2019 года было заключено 48 новых договоров с правообладателями о передаче прав Армавтору. Всего таких договоров на конец прошлого года было 1688.

Мы продолжили выполнять и свою самую основную и сложную функцию - заключение лицензионных договоров с пользователями. В течение года мы интенсивно сотрудничали со всеми объектами, у которых уже были лицензионные соглашения с Армавтором - театрами, теле- и радиокомпаниями, кабельными операторами, концертными организациями. Благодаря жестким мерам и совместным усилиям в течение прошлого года получилось выявить и много новых объектов, с которыми также были заключены лицензионные соглашения.

К сожалению, приходится еще раз подчеркнуть, что нестабильность в стране резко отражается на нашей деятельности. Как и раньше, в течение всего года инспекторы Армавтора сталкивались с проблемами, связанными с отказом сотрудничать со стороны ресторанов, дискотек, продюсеров концертов.

- В последнее время СМИ говорят о значительных проблемах в сфере защиты прав авторов в Армении. Расскажите об этом подробнее.

Действительно, права нарушаются повсюду - как личные, так и имущественные. Правообладатели не принимают необходимых мер, нет доверия к судебным органам, что в итоге приводит к снижению экономических показателей и потенциала культуры в Армении.

В последнее время пресса, телевидение и радио часто обращаются к этой теме. Мы только приветствуем этот факт, сотрудничаем с ними. Цель общая - снизить уровень незаконного использования интеллектуальной собственности, улучшить защиту авторского права и промышленной собственности, повысить уровень активности самих правообладателей и довести до сознания судей.

- Какова роль Армавтора в борьбе с пиратством? Каков механизм взаимодействия с участниками рынка и регуляторами в этом вопросе?

Фото: предоставлено Комитетом РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям
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Как было сказано выше, Армавтор делает все, чтобы на практике не нарушались права авторов и каждый пользователь знал о своих обязанностях. По согласованию с правообладателями Армавтор порой выполняет дополнительные функции, чтобы предотвращать нарушения со стороны пользователей.

- Какие законодательные изменения для развития сферы авторского права и творческих отраслей за последнее время приняли в Армении?

Сейчас в нашей стране пересматривают закон "Об авторском праве и смежных правах". Все изменения и предложения рассматриваются как со стороны правообладателей и представителей государства, так и пользователей. В проекте учтены все международные нормы и новые виды деятельности, введены более строгие меры охраны и защиты.

Закон приняли еще в 1996 году. Отдельные статьи тогда регулировали нормы создания некоммерческих организаций авторами или правообладателями, рассматривались функции и задачи этих организаций. С тех пор он пересматривался три раза, сейчас - уже в четвертый. Проект закона предусматривает изменения в статьях, которые касаются организаций по управлению правами авторов и других правообладателей. При регулировании этих статей были учтены такие международные нормы, как Директива ЕС от 2014 года и требования Профессиональных Правил СИЗАК.

Чуть подробнее расскажу о некоторых существенных изменениях, которые были внесены в новый законопроект. Во-первых, теперь ОКУПы обязаны получать государственную аккредитацию. Законопроект рассматривает условия и правила выдачи аккредитации уже действующим или вновь созданным ОКУПам, устанавливает сроки действия лицензии - пять лет, предусматривает подконтрольность и подотчетность ОКУПов перед Госагентством и ряд других условий.

Во-вторых, проект закона регулирует статус этих организаций. Они должны быть некоммерческими и негосударственными, создаваться самими авторами или иными правообладателями и обязаны действовать в интересах самих же правообладателей. Предусмотрены также положения и принципы устава, а именно: условия членства и прекращения полномочий на управление, условия и принципы сбора и распределения собранных гонораров, условия лицензионных договоров, права, переданные на управление данному ОКУПу, принципы удержаний и вычетов из собранного дохода. Законопроект концентрирует внимание на подконтрольности и подотчетности перед авторами и пользователями, устанавливает механизмы прозрачности этих действий. Например, для создания транспарентности необходимо публиковать ежегодные отчеты, разрабатывать внутренние правила и обеспечивать их доступность каждому автору, предоставлять каждому автору сведения о тарифах и собранных гонорарах, проводить аудит.

Также важно устанавливать сроки проведения общих собраний, рассматривать претензии и жалобы со стороны правообладателей, создавать сайты, постоянно их обновлять. Проект закона уделяет большое внимание регулированию прав аудиовизуальных произведений, а также компьютерных программ.

Армения не остается в стороне и от международных соглашений. Мы представили в Министерство иностранных дел Республики Армения пакет документов, необходимых для присоединения к Пекинскому договору по аудиовизуальным исполнениям и Марракешскому договору "Об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям". Соглашение ЕЭС "По коллективному управлению авторским правом и смежными правами", подписанное в ноябре 2017 года в Москве, прошло внутригосударственные процедуры, необходимые для ратификации в Армении, и передано в Национальное собрание Республики Армения.

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- Вы ведете активную международную деятельность. Расскажите о ваших ключевых партнерах и проектах.

В 2019 году была расширена международная деятельность организации, усилены контакты с иностранными партнерами. Наши сотрудники неоднократно участвовали во многих мероприятиях, организованных WIPO, CISAC и ЕАКОП. С 21-22 мая 2019 года Армавтор принял участие в семинаре "Коллективное управление авторским правом и смежными правами", организованном Агентством интеллектуальной собственности Республики Армения и Всемирной организацией интеллектуальной̆ собственности (WIPO) в Ереване. В ходе мероприятия удалось обсудить вопросы авторского права и смежных прав, изучить проблемы в этой области, рассмотреть международный опыт, а также определить роль и значение ОКУПов в управлении имущественными правами авторов.

Мы выражаем искреннюю благодарность от всей команды нашим партнерам за плодотворное сотрудничество с Армавтором.

- Как последствия пандемии отразились на сфере культуры Армении? Получили ли отрасли культуры поддержку государства?

Да, Правительство Армении оказало финансовую помощь представителям искусства. Были выделены субсидии для музыкантов и других деятелей искусства. В свою очередь, Армавтор продолжает работать в дистанционном режиме.

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