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03.06.2020 23:03
Рубрика: Общество

Ученые описали рацион одного из крупнейших динозавров мелового периода

Текст: Ольга Орлова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Представители одного из последних видов динозавров - нодозавры - существовали примерно 110 миллионов лет назад. Это были огромные существа, достигавшие веса более 1,3 тонны. При этом питались исключительно растительной пищей.

Останки такого нодозавра были найдены в 2011 году в Канаде, и ученые из университета Саскачевана вот уже несколько лет скрупулезно исследуют его останки. Результаты работы они опубликовали в Royal Society Open Science.

Фото: Alida Bailleul and Wenxia Zheng / Science China Press
В останках динозавра впервые обнаружена "живая" ДНК

В желудке найден биологический материал, по которому специалисты смогли узнать рацион великанов. На сегодня это самый хорошо сохранившийся желудок динозавра из когда-либо обнаруженных.

Материал был идентифицирован как папоротник вида leptosporangiate. Причем нодозавр предпочитал листья - 88 процентов массы составляли пережеванные листовые пластины, и только семь процентов - стебли растения. Также в желудке выявили 48 палиноморфов типа пыльцы и спор, включая мох или печеночник, 26 клубочков и папоротников, 13 голосеменных (в основном хвойных) и два цветка

Обнаружено также небольшое количество древесного угля. Можно было бы, конечно, предположить, что такими добавками динозавр пытался очистить свой кишечник, но ученые больше склоняются к мысли, что животное находилось в местах, где был пожар и "закусило" углем случайно.

Тот факт, что в желудке мумифицированного динозавра нашлось столько биоматериала, говорит о том, что он погиб сразу после приема пищи. Возможно, произошла катастрофа, наводнение, и тушу унесло в море, где она и сохранилась в соленой воде такой большой срок.

Общество Наука

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