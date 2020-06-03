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03.06.2020 19:51
Рубрика: Происшествия

Попросят присяжных

Отец и сын Арашуковы знакомятся с материалами дела
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
Мосгорсуд в среду должен был повторно рассмотреть ходатайство следствия о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, заседание было назначено на 12.30, однако из-за проблем с видео-конференц-связью из СИЗО было отложено на несколько часов.

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Ранее суд продлил срок ареста обвиняемым до 24 июля, но Первый апелляционный суд общей юрисдикции 22 мая отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в городской суд. Отцу и сыну Арашуковым следствие уже предъявило обвинение в окончательной редакции. Фигуранты и адвокаты сейчас знакомятся с материалами дела. Как сообщили защитники, они будут настаивать на процессе с участием присяжных заседателей.

Сын обвиняется в создании организованной преступной группы, давлении на свидетеля и организации убийства зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Рауф Арашуков был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. В тот же день сенатор был арестован, позднее его отстранили от должности.

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Отец экс-парламентария - бывший советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" - Рауль Арашуков проходит по делу как организатор преступного сообщества в деле о хищении более 31 млрд рублей у "Газпрома". Старшего Арашукова обвиняют также в растрате более 770 миллионов рублей. Что касается позиции экс-сенатора Рауфа Арашукова, то он не признает вину и считает свое уголовное преследование политическим заказом.

Происшествия Правосудие Следствие Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова

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