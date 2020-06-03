Бирюков: Московские городские службы готовы к ухудшению погоды

Из-за прогнозируемого ливня и усиления ветра, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

По его словам, согласно прогнозу синоптиков, в среду с 15.00 мск до 09.00 мск четверга в столице ожидается сильный дождь - может выпасть до 25 мм осадков - и усиление ветра с порывами до 17 м/сек.

"Все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приведены в готовность, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня", - отметил Петр Бирюков.

В городе дежурят около 300 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. "Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей, - подчеркнул заммэра. - Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания".

Кроме того, по его словам, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей во время непогоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.

Напомним, что во время непогоды нужно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.