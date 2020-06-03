Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 млрд рублей

По примерным подсчетам борьба с коронавирусной инфекцией обошлась Московской области в 40 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".

В эту сумму входят не только непосредственные затраты, которые область понесла при создании противокоронавирусной инфраструктуры, перепрофилирования больниц под инфекционный профиль, открытие дополнительных лабораторий, создание запаса лекарств, но и те доходы, которые бюджет потерял от закрытия торговых центров. Они дают 25% валового регионального продукта, напомнил Воробьев.