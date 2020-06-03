Депутат Мосгордумы Игорь Бускин: Москва остается одним из самых зеленых мегаполисов мира

В Москве значимые для ряда районов водоемы нуждаются в реабилитации. Об этом журналистам газеты "Аргументы и Факты" рассказал депутат столичного парламента Игорь Бускин.

"Хочу отметить, что по данному вопросу у нас имеется позитивная практика, например, Джамгаровский пруд. Ежегодно проводятся работы по очистке водной глади и зарыблению. Конечно же, очень важно при проведении каких-либо работ учитывать мнения жителей. Как и самые крупные мегаполисы мира, наша столица богата зелеными насаждениями. Тем более, что правительством Москвы, мэром города всячески поддерживается такая инициатива", - сказал Бускин.