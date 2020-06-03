Facebook заблокировал аккаунт воронежского губернатора

Аккаунт главы Воронежской области Александра Гусева в Instagram оказался заблокирован вскоре после открытия. Владелец соцсети Facebook прислал Гусеву уведомление, что тот "выдавал себя за другого человека".

- Первый день работы личного аккаунта губернатора - и чья-то анонимная жалоба. Мы пытаемся связаться с администрацией соцсети, но ее автоматические ответы говорят, что диалог, возможно, займет какое-то время, - рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области и принесли извинения пользователям.

В официальных аккаунтах Воронежской области появился стикер с портретом Гусева и надписью "Не устраивает!".