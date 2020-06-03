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03.06.2020 21:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

График отключения горячей воды в Подмосковье показали на онлайн-карте

Текст: Ирина Рыбникова

Жители любого подмосковного муниципалитета теперь могут ознакомиться с датами отключения горячей воды не только у себя, но и у двоюродной бабушки, живущей на другом конце области. По поручению губернатора Андрея Воробьева график отключений нанесён на интерактивную карту и выложен в открытый доступ.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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На этой карте можно найти любой из 53 тысяч подмосковных домов, где летом планово отключают горячую воду для ремонта сетей. Кликнув на карте на нужный дом, можно увидеть, когда там начнутcя работы. Можно подписаться на рассылку уведомлений, и тогда сервис напомнит об отключении за месяц, неделю или один день до того, как остынут горячие краны.

Напомним, в этом году плановые отключения в Подмосковье начнутся с 1 июля и продлятся до 31 августа. Срок отключения составляет 14 дней, а в отдельных муниципалитетах - Реутове, Ленинском округе, Дзержинском, Котельниках, Серебряных Прудах и Краснознаменске ждать горячей воды придётся и того меньше - всего 10 дней.

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