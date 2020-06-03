Как Валерий Мещеряков и его коллеги-педагоги мост для родной школы построили

За время пандемии школа "Радуга" под Воронежем обзавелась собственным мостом: территория у школы обширная, а спортплощадка находится за оврагом. Мост к ней всего за полтора месяца возвели учитель труда, школьный биолог и два физрука. Проект придумал трудовик Валерий Мещеряков...

Валерий Мещеряков: Главная задача школы - показать, что мир состоит не только из прямых углов. Владимир Лавров

Местные шабашники готовы были перекинуть через овраг грубые металлические мостки за миллион рублей. У школьной бригады переправа обошлась всего в 170 тысяч.

- Можно было вдвое дешевле сделать, но тогда пришлось бы отказаться от красоты, - заметил Валерий Альбертович.

Спроектированный им переход изящной дугой изогнулся над оврагом. Хотя "спроектированный" - неверное слово. Как ни фантастично это звучит, мост вырос из оврага, как деревья, которые его окружают.

- У природы нет прямых линий, нет их и в нашем изделии, - продолжил эстет-трудовик.

Строилась переправа без чертежей и проекта. Базовый изгиб наметили, когда бетонировали опоры. Дальше танцевали от них: подгоняли каркас, настил, перила. Чтобы добиться изящной плавности линий, брусья и доски нужной формы выпиливали дисковой пилой. Материала на красоту ушло в полтора раза больше, труда - втрое. Но Валерий Альбертович по-другому не может. Он считает, что ровных линий вокруг и так хватает, а задача школы - показать, что мир состоит не только из прямых углов. Помимо всего прочего, изящество переправы призвано воспитать у школьников "Радуги" творческий подход.

Готовый мост в несколько слоев покрыли защитной пропиткой и выкрасили дорогой французской краской цвета "Благородный графит". Перила по краям украсили резными медальонами - их еще до карантина сделали на уроках ремесла десятиклассники. У трудовика все идет в дело: несколько ступеней, на которые не хватило купленного материала, сделаны из старых палет. Как-то у Мещерякова завалялся кусочек липы - настолько маленький, что пристроить его куда-либо не представлялось возможным. Но выбросить кусок дерева он не мог. Вырезал домик с готической крышей в подарок коллеге. На занятиях с родителями будущих первоклассников трудовик учит их превращать сосновые поленья в нарядные кудрявые елочки и другим чудесам.

Сбегающие к мосту лестницы и сама переправа выдержаны в едином архитектурном стиле - Валерий Альбертович окончил строительный институт и, помимо ремесла, ведет геодезическую практику у старшеклассников. Те, правда, не понимают, зачем им нивелир и невязка. Валерий Альбертович рассказывает про строительство тоннеля под Ла-Маншем: вели его с обоих концов и, если бы не топографическая съемка, британский и французский участки могли не встретиться.

Для Мещерякова и его команды стройка стала и радостью творчества, и весьма своевременным материальным подспорьем

Гармоничны в переправе не только пропорции. Для Мещерякова и его команды стройка стала и радостью творчества, и весьма своевременным материальным подспорьем. Когда "Радуга" вместе со всей страной перешла на дистанционное обучение, трудовик и физруки остались без работы: резьбе по дереву через Zoom обучать сложно. А тут подвернулась возможность совместить приятное и полезное с оплачиваемым. Материала запасли ровно столько, сколько требовалось - отходов практически не осталось. Вдобавок в отсутствие школьников можно было работать спокойно - в обычные дни отбоя не было бы от помощников и зрителей.

- А так только косули приходили посмотреть. И ежики, - улыбнулся физрук Сергей Белов. В расчете на пронырливую детвору перила сделаны двойными и укреплены снаружи подкосами - можно лазать, висеть и раскачиваться сколько угодно. На свою работу педагоги-мостовики дают минимум 10 лет гарантии.

- Надо будет внизу с магнитным браслетом пройти, саморезы упавшие подобрать, - озабоченно глянул физрук в густую траву под мостом. Дома его ждет крыльцо, которое надо обложить плиткой. Тоже не терпится - с деревом Белов на "ты", а вот с керамикой работал редко, интересно попробовать…

- Давно такого удовольствия не получал. Летели и горели, такое состояние было во время работы, - признался учитель ремесла, в сотый раз оглядывая свой мост - изящный, легкий и прочный.

В перспективе "Радуга" планирует перевести за овраг младшую школу. Дорога в страну знаний у нее будет волшебной.

Валерий Мещеряков: Главная задача школы - показать, что мир состоит не только из прямых углов.

Паспорт школы

Воронежская общеобразовательная школа "Радуга" основана в 1993 году. Сейчас в ней учатся 119 детей, с ними работают 23 педагога и четыре административных сотрудника. Средний возраст персонала 47 лет.

Сколько стоит мост построить

Три кубометра сосновых досок и брусьев шести наименований - 30 тысяч рублей

Крепеж - 10 тысяч рублей

90 литров пропитки против гниения "Сенеж" и 30 литров краски замечательного цвета "Благородный графит" - 10 тысяч рублей

Работа - 120 тысяч рублей