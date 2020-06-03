Филармония дома

Елена Фомина, помощник художественного руководителя Воронежской филармонии:

- Часть наших онлайн-проектов существовала и до пандемии. Например, рубрика "Вопрос музыканту": блиц-интервью с гастролерами, где они отвечают на вопросы, которые слушатели заранее присылают в группу филармонии "ВКонтакте". Или записи концертов Воронежского академического симфонического оркестра с участием таких звезд классической музыки, как Барри Дуглас, Андрей Коробейников, Евгений Румянцев, Сергей Словачевский - они всегда в открытом доступе на официальном сайте оркестра

Когда стало ясно, что концерты в зале филармонии с участием публики проводить нельзя, мы значительно расширили нашу онлайн-деятельность, чтобы не терять связь со слушателями. Придумали проект "Филармония дома", который официально стартовал 15 апреля, хотя регулярные трансляции начались уже в марте. В нем несколько разделов. Например, под рубрикой "Домашние концерты" артисты исполняют номера в условиях изоляции. "История в лицах" посвящена памятным датам сезона 2020-2021. Особой популярностью у слушателей пользуется раздел "Филармония детям" - пожалуй, самая веселый в нашем онлайн-репертуаре: здесь ценят "Вредные советы" Остера, показывают триллер "Муха-Цокотуха" Чуковского, импровизируют на темы группы "Чайф" и Стиви Уандера. Причем с взрослыми артистами филармонии нередко играют их дети.

Еще один новый антивирусный проект - "Музыка лечит" - филармония изначально планировала совместно с ВГУ. Это Zooм-интервью на разные темы: как живется артистам в условиях изоляции, что серьезные музыканты думают о популяризации классики, чем современна музыка Чайковского.

Все видео можно посмотреть в группе филармонии "ВКонтакте", анонсы - в новостной ленте на официальном сайте.

И все же, несмотря на онлайн-активность, мы ждем не дождемся того момента, когда можно будет вернуться к привычному образу жизни, к настоящим концертам с аплодисментами и живой реакцией зала. Мы даже по звонкам мобильников во время исполнения соскучились!

#КрамскойНаСвязи

Ирина Шувакина, заведующий сектором по рекламно-информационной работе Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского:

- В период самоизоляции мы запустили несколько новых проектов в интернете. Вся информация о них есть на официальном сайте, а также в пабликах ВОХМ в соцсетях. Так, проект #МУЗЕЙ_ONLINE дал пользователям доступ к множеству видеоматериалов: гиды по 90 с лишним экспонатам, более десяти виртуальных выставок, свыше 20 мультфильмов, созданных участниками музейных мастер-классов, и более 60 репортажей о музее, его сотрудниках и мероприятиях. Наши сотрудники ведут просветительский цикл #КрамскойНаСвязи - беседы об экспонатах в формате видеороликов. По этому хэштегу можно найти и видеоэкскурсии по выставкам, которые сегодня недоступны для посещения офлайн. Был у нас и развлекательный проект #ШедеврНаДому - местная версия популярного в социальных сетях флешмоба #изоизоляция. Участники создавали своеобразные реплики известных картин при помощи подручных средств. Воронежцы подошли к процессу творчески и с большим энтузиазмом. Мы отобрали десять лучших фото. Их авторы получат билеты на выставку художников Александра Древина и Надежды Удальцовой, которая пройдет в музее им. И. Н. Крамского в сентябре в рамках X Платоновского фестиваля искусств.

Онлайн-проекты оказались весьма востребованными, и после выхода из самоизоляции мы их, конечно, не забросим. Новые сюжеты из цикла #КрамскойНаСвязи не заставят себя долго ждать.

До ковида или после?

Владимир Петров, художественный руководитель Воронежского театра драмы имени А. Кольцова, заслуженный деятель искусств РФ:

- Наверное, 2020 год - год високосный, год коронавирусный - для всех нас станет определенной вешкой. Мы будем говорить о каком-нибудь событии: когда это было - до ковида или после?..

Несмотря на самоизоляцию, наш 233-й сезон был плодотворным. Мы сделали пять спектаклей. Но вообще у меня ощущение, что вот 2019-й - Год театра -это был праздник, а после него начался пост. Мы не виделись с публикой почти два месяца. Это большое испытание для нас - театр без контакта с глазами, улыбками, аплодисментами зрителя превращается в высушенное растение, вроде гербария. Лист есть, цветок вроде бы есть - но он неживой. Нам радостно, что зрители хорошо восприняли наш проект "Кольцовский онлайн", где еженедельно выкладывали видеозаписи спектаклей, артисты проводили художественные чтения, делились своим творчеством в социальных сетях. Записанные ими сказки и рассказы для детей остаются в открытом доступе. Одними из первых среди российских театров мы выпустили эскиз спектакля, который был полностью поставлен и записан в удаленном режиме, - zoom-читку Никиты Рака "Посадить дерево" по одноименной пьесе Алексея Житковского. Надеемся продолжать проект "Без цензуры" - видеоинтервью с артистами театра.

Но в любом случае онлайн-театр - это уже не театр. Это "паллиатив". Живой контакт, ощущение энергетической связи со зрителями - ничем не заменить. Будьте счастливы, будьте здоровы, приходите в театр!

"Накопили огромную жажду общения"

Михаил Бычков, художественный руководитель воронежского Камерного театра и Платоновского фестиваля искусств:

- Фестиваль в этом году юбилейный, десятый. Мы к нему готовились, может быть, как к никакому другому. Собрали замечательную программу... Наши зрители купили больше 20 тысяч билетов в феврале. Продажи возобновились 12 мая, когда мы вывесили новое расписание. Возвраты тоже идут, но их меньше, чем продаж...

Когда вся эта ситуация только началась, мы какое-то время были расстроены и растеряны. Но потом начали масштабную работу по переносу фестиваля с июня на сентябрь. Мы сделали все, что могли. Публика проявила выдержку и терпение. Огромное спасибо тем, кто верит, что Платоновский все-таки состоится, и не осаждает дирекцию с требованиями немедленно вернуть деньги за билеты.

Пока что в мире свирепствует пандемия коронавируса, и Россия только-только приступает к поэтапному смягчению ограничительных мер. Мы продумали разные варианты. Но решать за нас, возможно, будет жизнь.

Если уже в августе, как нам обещает ряд прогнозов, откроется авиасообщение, а затем отменят запрет на проведение массовых мероприятий, то у нас готово расписание, в которое входят практически все ранее заявленные события. Фестиваль пройдет с 13 по 27 сентября. Если границы будут закрыты - приедут только российские участники.

Сейчас разные мнения насчет того, а как поведет себя публика после пандемии? Есть пессимисты, которые говорят: да люди будут думать, на какие деньги картошку на зиму купить, кредиты погасить, зубы, разрушившиеся за время пандемии, вылечить... и в последнюю очередь пойдут "в концерты". Я в это не верю. Я считаю, что человек существо не только биологическое, но и духовное, и люди, находясь в изоляции, накопили огромную жажду общения, впечатлений, эмоций, культурных событий. И для многих допускаю, что не для всех и, может, не для большинства, - первоочередной потребностью станет именно живое общения с искусством, которого никакая онлайн-активность не заменит.

Если мы победим этот вирус и возобновим нормальную человеческую жизнь - фестиваль пройдет в сентябре. И в любом случае Платоновский состоится в июне 2021 года. Весь вопрос в том, будет он десятый или одиннадцатый.