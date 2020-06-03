В Костроме мама ребенка-инвалида обратилась в суд с требованием выплатить денежную компенсацию за бесплатное горячее питание, которого ее сын лишился при переходе на дистанционное обучение из-за карантина по коронавирусу.

На организацию школьного питания город получает из областного бюджета 690 тысяч рублей в месяц. Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости

Как рассказали в Свердловском райсуде, с претензиями к образовательному учреждению и администрации города обратилась семья ученика муниципального лицея N 32.

"В нарушение ч. 7 ст. 79 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ребенок истицы в период вынужденного обучения на дому с использованием дистанционных образовательных технологий не обеспечен предусмотренной федеральным законодательством мерой поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием, что нарушает его право на доступность образования с учетом возможностей здоровья обучающегося", - говорится в иске.

Мама ребенка потребовала обязать администрации города и учебного заведения обеспечить ее сына бесплатным питанием либо выплатить положенную компенсацию в денежном эквиваленте.

- Из городского бюджета на школьное питание детей-инвалидов, сирот и ребят из малообеспеченных семей выделяется 2,59 миллиона рублей в месяц, из них на питание детей-инвалидов приходится 45,5 тысячи рублей. Часть понесенных затрат муниципалитету компенсирует областная казна. На организацию школьного питания город получает 690 тысяч рублей в месяц, в том числе 22,75 тысячи - на питание детей-инвалидов, - сообщили в костромский мэрии в ответ на запрос "РГ".

В некоторых школах детям выдали сухпайки на общую сумму 900 рублей, а в других вдвое дешевле

В апреле после введения карантина по коронавирусу областные власти рекомендовали муниципалитетам выдать семьям детей-льготников сухпайки, разослав списки продуктов, которые необходимо в них включить. В составе большинства посылок оказались крупы, сахар, мясные консервы, чай, растительное масло, сгущенка и печенье. Но в некоторых муниципалитетах, помимо товаров в фабричной упаковке, в школьные продуктовые наборы положили грязную картошку и гнилой лук. Такие "подарки" вызвали у родителей возмущение.

Как пояснили в городском комитете образования, 24 апреля в мэрии Костромы вышло постановление N 642, которым власти утвердили порядок предоставления мер соцподдержки школьников в период дистанционного обучения. Но в нем был определен лишь перечень продуктов питания, входящий в набор.

- Стоимость набора - не утверждена, - резюмировали чиновники.

В итоге в разных районах области разница в стоимости наборов оказалась значительной. В некоторых школах детям предоставили сухие пайки на общую сумму порядка 900 рублей, а в других посылки сделали вдвое дешевле - на 400-500 рублей.

По данным мэрии, затраты Костромы на обеспечение детей-льготников продуктовыми наборами во время карантина составили 5,716 миллиона рублей. Из них порядка 2,739 миллиона городу должны вернуться в качестве компенсации из областного бюджета.

Выступая перед журналистами на пресс-конференции, руководитель регионального департамента образования Илья Морозов сообщил, что затраты бюджета на питание одного школьника равняются 130 рублям в день. Исходя из количества учебных дней, в апреле сумма, направленная на горячие обеды, должна была составить порядка 2470 рублей на ребенка, в мае - от 1950 до 2990 рублей.

Узнав о том, что в реальности стоимость единовременно выданных детям-инвалидам сухих пайков оказалась в несколько раз ниже утвержденных сумм, родители некоторых школьников потребовали выплатить им компенсацию разницы в денежном эквиваленте. Но обратиться с такими требованиями в суд пока решилась лишь одна семья.

Отвечая на вопрос "РГ" об отношении к поступившему в суд исковому заявлению, в комитете образования города отметили:

- Обеспечение горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья финансируется за счет средств муниципального бюджета. Выделяемые суммы включают в себя не только затраты на продукты, но и на организацию питания (в том числе заработную плату сотрудникам). Поэтому общие расходы на организацию горячего питания больше стоимости продуктов, включенных в набор.

Компетентно

Пресс-служба администрация города Костромы:

- На время дистанционного обучения мера социальной поддержки семьям детей-инвалидов оказана в полном объеме. Денежная компенсация и выдача дополнительных пайков обучающимся, которые уже получили продуктовые наборы, не предусмотрены. Граждане имеют право на обращение в суд. Однако до вынесения судебного решения нет оснований полагать, что администрации города нарушила закон. Исковое заявление поступило в мэрию 20 мая. В ходе судебного разбирательства суд оценит правомерность требований истца и даст оценку действиям администрации Костромы.

А как у соседей?

В отличие от Костромы во Владимирской области власти нашли способ соблюсти определенный баланс при организации детского питания во время дистанционного обучения. Они утвердили фиксированную сумму стоимости питания, которая за две недели апреля, в зависимости от числа учебных дней в конкретной школе, составила около тысячи рублей. При этом родителям дали право выбора, каким образом они хотят получить эту помощь: в виде сухого пайка либо в денежном эквиваленте.