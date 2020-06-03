Медики Москвы еженедельно получают 4 млн единиц средств защиты

Еженедельно столичные медики получают около 4 млн единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ) с нового склада, открывшегося на юго-востоке города. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

- Медицинские работники были первыми, кто столкнулся с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Поэтому первостепенной задачей для нас было и остается до сих пор - уверенность в их безопасности. Мы стараемся обеспечивать медиков в полной мере средствами защиты, проводим регулярное тестирование на коронавиурс, - рассказала она. - Среди средств индивидуальной защиты, которые получают медработники больниц, поликлиник, лабораторий, КТ-центров и других медицинских организаций города - маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие предметы. При этом на складе создан неснижаемый запас СИЗ в расчете на 2-4 недели.

Новый склад средств индивидуальной защиты для медработников - крупнейший в Москве логистический комплекс площадью более 17 тысяч кв. м. Он расположен на площадке Особой экономической зоны "Технополис "Москва". Это в транспортной доступности ко всем городским клиникам, что позволяет быстро поставить средства индивидуальной защиты в любую точку города. Круглосуточно запас их пополняется.

Влажность и температуру на складе контролируют высокоточные датчики. Это позволяет хранить средства индивидуальной защиты в идеальном состоянии. Система видеонаблюдения на складе обеспечивает визуальный контроль помещений и территории и одновременно ведет запись.

Адресная система хранения помогает в максимально короткое время формировать индивидуальные комплекты исходя из потребности каждой медицинской организации. При приеме и погрузке продукции используется самое современное стеллажное оборудование и погрузочная техника, а также система штрихкодирования.

Для работы склада собрана команда из квалифицированных специалистов и привлечены профессиональные логисты с многолетним опытом работы. Сотрудники транспортной компании доставляют продукцию в медучреждения и помогают с разгрузкой. Ежедневно доставка осуществляется более чем по 10 адресам. Возможен и самовывоз через специальный пункт выдачи. В июне доставка со склада будет проводиться более чем по 100 адресам еженедельно.