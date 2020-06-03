Мошенники обокрали пенсионерку, представившись работниками ЖКХ

Мошенники проникли в квартиру пожилой женщины под видом работников коммунальных служб и украли 140 тысяч рублей.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Капотня задержали одного из подозреваемых в краже денежных средств у пенсионерки.

Екатерина Гузь рассказала, что в территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 88-летняя жительница столицы. По ее словам, к ней в квартиру на улице Капотня позвонили трое неизвестных, которые представились работниками жилищной организации. Под предлогом ремонта сантехники они прошли в квартиру. Спустя некоторое время после их ухода, пожилая женщина обнаружила пропажу около 140 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый 29-летний приезжий. Установлено, что задержанный вместе с неустановленными лицами, введя в заблуждение пенсионерку, обманным путем проник к ней в квартиру. Пока один из них отвлекал женщину, двое соучастников в другой комнате искали ценные вещи и деньги. Обнаружив в шкафу деньги, они похитили их и скрылись. Похищенным распорядились по своему усмотрению.

Следствием ОМВД России по району Капотня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников преступления.