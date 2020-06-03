Московские учителя провели более 9 миллионов онлайн-уроков

С середины марта столичное образование с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции перешло на занятия в режиме онлайн. За это время 50 тысяч московских учителей дали более 9 млн уроков. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За период дистанционного обучения наиболее популярными платформами для общения педагогов с учениками стали Zoom, Google.meet, Skype, Microsoft teams, Discord и другие. А самым востребованным образовательным ресурсом оказалась "Московская электронная школа". Вице-мэр рассказала:

- Благодаря активной работе учителей удалось быстро перестроить уроки на новый формат работы и сделать дистанционную учебу не менее интересной и эффективной для школьников, чем традиционное обучение. Основным образовательным ресурсом в период дистанционной учебы стала "Московская электронная школа". Количество обращений к библиотеке "МЭШ" за этот период выросло в 2,5 раза, а число просмотров материалов - почти в 30 раз: со 122 тысяч до 3,8 млн. Всего более 9 миллионов онлайн-уроков было проведено за это время.

Помимо этого, для школьников была организована "Телешкола" на Московском образовательном телеканале и "Яндекс. Школа". А с помощью сервиса "Мои достижения" школьники могут подготовиться к экзаменам и пройти независимую диагностику.

Напомним, годовые оценки московским школьникам выставили 15 мая. Такое решение было принято в соответствии с указом мэра Москвы и рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации. До конца мая школьники в свободном режиме посещали онлайн занятия. Для учащихся одиннадцатых классов была организована дистанционная подготовка к ЕГЭ.