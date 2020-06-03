Московским школьникам объяснят ПДД онлайн

В преддверии летних каникул в столичных школах проводились уроки по правилам дорожного движения. В этом году в связи с угрозой распространения коронавируса эти уроки пройдут дистанционно. Как рассказали "РГ" в пресс-службе столичного департамента образования и науки первые онлайн-занятия стартуют 3 июня.

Подготовил для школяров уроки по правилам дорожного движения Колледж связи №54 "ЮИД-дистант" совместно с отделом пропаганды ГИБДД и Центром экстренной медицинской помощи.

- Отличие онлайн-занятий по правилам дорожного движения от обычных в том, что идти они будут на протяжении всего лета, - отметили в пресс-службе.

Более того, на протяжении всего лета каждую среду эксперты будут проводить тематические лекции по подготовке команд к конкурсному этапу основам безопасности жизнедеятельности, расскажут об особенностях прохождения станции "Автогородок", разберут типичные ошибки при подготовке команд к теоретическому этапу правил дорожного движения и многое другое. Также в вебинарах примут участие и руководители отрядов Юных инспекторов движения.

Стать участником проекта может каждый школьник. Для этого нужно направить заявку в свободной форме на адрес aosetrov@ddtt-mos.ru.