Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду

В столице запустили информационный сервис с графиками отключения горячего водоснабжения. Первые отключения начнутся с 1 июля. Без горячей воды москвичи, как и в прошлые годы, останутся не более чем на 10 дней.

Для того, чтобы узнать дату отключения горячей воды, нужно зайти на официальный сайт мэра и правительства Москвы или на сайт поставщика горячей воды и отопления в столичные дома, затем в открывшейся адресной строке набрать улицу и номер дома. Так, введя адрес "Российской газеты": ул. Правды, 24 стр. 4, я узнала, например, что наше здание и соседние с ним жилые дома останутся без горячего водоснабжения с 10 августа. Среди первых, у кого прямо с 1 июля отключат горячее водоснабжение, будут жильцы дома №19 стр. 2 по Новому Арбату, жители дома 11 по Гоголевскому бульвару и другие.

Как прокомментировал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков, в этом году с учетом режима самоизоляции отключать горячую воду решили позже, не с начала лета, а с 1 июля. Так распорядился мэр столицы Сергей Собянин. "Сокращение срока профилактических и ремонтных работ на теплосетях и оборудовании никак не отразится на качестве, все работы по подготовке теплосетей к прохождению зимнего периода будут завершены к 1 сентября", - сказал Петр Бирюков.

В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) рассказали "РГ", что схожая ситуация со смещением и сокращением срока профилактики и ремонта на теплосетях была в 2018 году во время проведения Чемпионата мира по футболу. И удачное прохождение зимы 2018-2019 года - подтверждение, что и в более короткие сроки ремонта качество работ может быть высоким.

Всего в этом году специалисты проверят надежность 16 тыс. км. тепловых сетей и отремонтируют "потенциально опасные участки". Как напомнили в пресс-службе, за прошлое лето в городе было отремонтировано более 13 тысяч "ненадежных" участков, что позволило пережить отопительный сезон без крупных аварий на теплосетях. Напомним, что выявляют опасные участки на теплосетях, повышая давление до максимального. Если труба дает течь - ее ремонтируют. Это позволяет выдержать в зимний период времени максимальную нагрузку на теплосети, подающие помимо горячей воды еще и отопление в городские дома.

Кстати

По всем вопросам отключения горячей воды обращаться нужно в единую диспетчерскую службу ЖКХ города по телефону 8(495) 539-53-53.