Наталья Сергунина: Исторический облик вернут павильону "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ

Исторический облик вернут павильону "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Павильон построили в 1954 году. Тогда он назывался "Поволжье". В его оформлении главной темой стала история приволжских городов. В конце 1950-х павильон перепрофилировали - он стал называться "Радиоэлектроника и связь". Часть богатого декора закрыли лаконичными фальшфасадами из алюминия, а часть демонтировали. Наталья Сергунина рассказала:

- При реставрации специалисты нашли элементы горельефов с батальными сценами, которые украшали павильон с 1954 года. Они обнаружились под фальшфасадами, установленными спустя несколько лет - в конце 50-х. Так как сохранившиеся фрагменты позволяют воссоздать утраченные композиции, вместе с экспертами мы приняли решение восстановить первоначальный вид здания.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

12 мая возобновилась комплексная научная реставрация павильона.

Кроме горельефов будут восстановлены утраченные скульптурные композиции (солдата, матроса, рабочего с колхозницей, держащих герб СССР) и отреставрированы лепные декоративные элементы и знаменитые витражи, являющиеся важной частью оформления фасада. Будут воссозданы четыре колонны у входа в здание и украшавшие их горельефы, на которых изображено, как трактористы заводят трактор, колхозники осматривают посевы, рыбаки любуются огромным осетром, хлеборобы засыпают зерно в сеялку, животноводы кормят овец, а агрономы изучают колосья. В конце 1950-х годов оригинальные колонны были демонтированы.

В Департаменте культурного наследия Москвы рассказали, что специалисты исследовали остатки декора и установили материалы, из которых он был изготовлен. По сл

- Повреждено более 50 процентов всех поверхностей, местами торчит арматура, есть сколы, трещины по штукатурному слою, загрязнения на сохранившихся участках. Однако у нас достаточно архивных материалов, по которым мастера смогут воссоздать былую красоту здания, - отметил он.

Скульптурное оформление образца 1954 года было выполнено Владимиром Деруновым, Апполинарием Стемпковским и Юрием Поммером. Все работы тогда велись прямо на территории выставки. Там были свои механический и столярный цеха, а также оформительский цех в составе живописной, скульптурно-лепной и картонажной мастерских.

Восстановление исторического облика фасадов павильона "Поволжье" будет проходить в течение 2020 года.