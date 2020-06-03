Названы районы Москвы с самыми низкими ценами на жилье

Самые низкие цены на вторичное жилье в границах старой Москвы можно встретить в районах Бирюлево Восточное​, Ярославский​, ​Братеево, ​Люблино и ​Ивановское. Средняя цена квадратного метра там составляет от ​151,7 тысячи рублей в первом случае до 167,8 тысячи в последнем.

Такие расчеты сделали в риелторской компании "Инком-Недвижимость". Там отметили, что цены в этих районах на "вторичку" за год выросли от 3 процентов в Люблино до 8 процентов в Ярославском. Однако дальнейшего повышения цен риелторы не ждут - сказывается режим самоизоляции, а также возможное снижение покупательской способности.

Эксперты также сравнили цены на вторичные квартиры в этих районах со стоимостью жилья в соседних городах Подмосковья. Самая большая разница - 52 процента - оказалась между районом Люблино и городом ​Люберцы. Наименьшая - 18 процентов - между районом Ивановское и городом ​Реутов.

"Аналитики объясняют это в первую очередь наличием в Реутове станции метро "Новокосино", из-за чего цены на вторичное жилье здесь гораздо выше, чем в других подмосковных локациях", - объяснили в компании.