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03.06.2020 14:01
Проект: В регионах

НВ АЭС выполнила план по выработке

За май 2020 года Нововоронежская АЭС выработала 1 млрд 713 млн 714 тыс кВт/ч электроэнергии. Это составляет 100,04% от планового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

При этом 1 млрд 704 млн кВт/ч электроэнергии было передано потребителям энергосистемы Центра России. Такого количества электроэнергии хватит, чтобы 23 млн 674 тыс лампочек мощностью 100 Вт без перерыва горели ровно месяц.

"В мае 2020 года Нововоронежская АЭС выработала на 719 млн кВт/ч электроэнергии больше, чем в мае прошлого года. В это время в 2019 году энергоблок № 7 находился на этапе освоения мощности, а энергоблок № 6 был остановлен для планово-предупредительного ремонта", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Всего же за пять месяцев 2020 года Нововоронежская АЭС выработала 11 млрд 642 млн кВт/ч электроэнергии. Этот показатель на 46,7% (3,708 млрд кВт/ч) больше, чем в 2019 году.

Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской области в электроэнергии. Снабжает электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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