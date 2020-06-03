Под Владимиром трехмесячный ребенок умер от истощения

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Подозреваемая - 23 летняя жительница Александровского района. По версии следствия она уморила голодом своего ребенка.

6 мая в Александровскую ЦРБ доставили трехмесячного ребенка с кишечной инфекцией и крайним истощением. На следующий день малыша перевезли во Владимир, где за его жизнь шесть дней боролись врачи областной детской больницы. 13 мая ребенок умер.

- В феврале 2020 года женщина-сирота родила сына с нормальными жизненными показаниями. По словам мамы, она кормила ребенка грудью, тот прибавлял в весе. Затем в рационе появились смеси. При этом подозреваемая сообщила, что малыш часто плакал, поэтому она вместо полноценного питания прикармливала его манной кашей. После переезда в город ребенок не был поставлен на учет в поликлиники и таким образом остался без должного врачебного наблюдения и патронажа. Даже когда у мальчика ухудшилось самочувствие и открылась рвота, его мать не сразу обратилась за медицинской помощью, - рассказала представитель управления СКР по Владимирской области Ирина Минина.

Она отметила, что в 2018 году женщина отдала старшего сына в детдом. В ходе расследования будет дана оценка и работе органов профилактики.