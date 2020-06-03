Принят проект охраны музея-усадьбы Архангельское

Точкой на раздорах назвал руководитель мастерской планирования и анализа исторических территорий Института генплана Москвы Дмитрий Верховский новый проект зон охраны объекта культурного наследия государственного музея-усадьбы "Архангельское". Разработан документ по заказу самого музея, прошел все экспертизы и согласования, в том числе с прокуратурой РФ, был утвержден 26 мая. Вчера его представили журналистам.

"Это был очень сложный проект, вокруг которого сломано множество копий", - рассказал Верховский. Дело в том, что в охранные зоны музея попали деревня Раздоры, две местные школы, и частично даже Новорижское шоссе. Попали давно - Раздоры, например, после войны начинались несколькими дачами тогдашних партийных функционеров, одну из школ строили для их детей и внуков, а шоссе с первоначальных четырех полос разрослось до 10 не без одобрения живущей рядом с музеем общественности. Но в последние годы "Архангельское" все чаще стало упоминаться в негативном свете - деревенская застройка подбиралась все ближе, мест в школах на всех не хватало... При этом в существовавшей градостроительной документации про Раздоры, например, говорилось, что деревня может уплотняться в пределах существующих норм. Новый проект убрал подобные алогизмы.

"В нем мы скорректировали границы музея-усадьбы, учитывая историческую застройку территории. Они увеличились, несмотря на то, что некоторые объекты из охранной зоны были изъяты", - объяснила начальник главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская. В частности, лишились охранного статуса Раздоры, школа и небольшой участок земли в 0,6 га, на котором "Архангельское" в рамках собственной программы реконструкции будет строить новое фондохранилище. Но зато в охранные границы попал расположенный рядом Лохин остров площадью 430 га. "Охраняемая площадь музея-усадьбы стала больше на 105 гектаров", - уточнил глава комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко. По его словам, все изъятые территории теперь считаются зоной регулируемой застройки, для которых прописаны отдельные правила: территория не может выходить за определенные для нее границы, никакое строение на ней не должно превышать в высоту 12 метров, процент озеленения не может снижаться. Тем самым власти подстраховались на случай незаконной застройки - мало ли бывало случаев, когда на таких вот землях пытались отгрохать многоэтажки. "Под коммерческую застройку мы не отдали ни метра охранной земли", - утверждает Гордиенко.

Есть еще территория в северной части музея-усадьбы, которая в новый проект тоже не попала. Но это земли Москвы, и они уже несколько лет зарезервированы под строительство метро. "Архангельское" - федеральный памятник культурного наследия. У министерства культуры РФ давно есть планы по повышению туристического престижа усадебного комплекса. Участок рядом с музеем дожидается своего проходческого щита, и никаких попыток освоить его как-то по-другому никогда не предпринималось.

Охраняемая площадь подмосковного Версаля увеличилась на 105 гектаров

Разработчики нового проекта охранных зон считают, что в нем нет никаких лазеек для незаконного строительства. "Архангельское" находится на территории двух подмосковных округов - Одинцовского и Красногорского. Их депутаты принимали свои правила землепользования и застройки уже после того, как проект получил утвердили. И эти ПЗЗ учитывают все положения, обозначенные в проекте, - чтобы не вышло так, что один закон противоречит другому.