В Калуге прошел праздник в честь Дня защиты детей

Ежегодно в первых числах июня на территории ТОС "Суворовская" депутат городской думы Калуги Александр Окунев вместе с сотрудниками детской библиотеки им. А. П. Гайдара и подросткового клуба "Полет" проводит праздник, посвященный международному Дню защиты детей.

В этот день жители округа с детьми, учащиеся младших классов лицея № 36, воспитанники детских садов "Алые паруса", "Ручеек" и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Надежда" участвуют в различных конкурсах и викторинах, получают подарки и угощение от депутата, который является председателем попечительского совета центра "Надежда".

"Это многолетняя традиция, ребята всегда ждут этого дня. Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы, пришлось праздник проводить в формате онлайн. Мы передали подарки и угощение для детей, которые постоянно проживают в Центре, а также для тех, кто сейчас находится в своих семьях", - прокомментировал Александр Окунев.

Депутат пожелал ребятам крепкого здоровья, благополучия, счастья, верных друзей, исполнения самых заветных желаний. И выразил искреннюю признательность педагогам, воспитателям, наставникам, всем, кто вкладывает свою душу, силы и знания в воспитание детей.

Справка

Центр "Надежда" создан в 1995 году в целях осуществления профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также социальной реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В 2011 году при ГБУ КО Калужский СРЦН "Надежда" создан Попечительский совет, который оказывает помощь в решении вопросов жизнеобеспечения воспитанников Центра. Председателем совета избран предприниматель, депутат городской думы Калуги, заместитель председателя комитета по вопросам социального развития Александр Окунев.