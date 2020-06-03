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03.06.2020 14:01
Проект: В регионах

В Калуге прошел праздник в честь Дня защиты детей

Ежегодно в первых числах июня на территории ТОС "Суворовская" депутат городской думы Калуги Александр Окунев вместе с сотрудниками детской библиотеки им. А. П. Гайдара и подросткового клуба "Полет" проводит праздник, посвященный международному Дню защиты детей.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В этот день жители округа с детьми, учащиеся младших классов лицея № 36, воспитанники детских садов "Алые паруса", "Ручеек" и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Надежда" участвуют в различных конкурсах и викторинах, получают подарки и угощение от депутата, который является председателем попечительского совета центра "Надежда".

Фото: Калужская городская дума
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"Это многолетняя традиция, ребята всегда ждут этого дня. Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы, пришлось праздник проводить в формате онлайн. Мы передали подарки и угощение для детей, которые постоянно проживают в Центре, а также для тех, кто сейчас находится в своих семьях", - прокомментировал Александр Окунев.

Депутат пожелал ребятам крепкого здоровья, благополучия, счастья, верных друзей, исполнения самых заветных желаний. И выразил искреннюю признательность педагогам, воспитателям, наставникам, всем, кто вкладывает свою душу, силы и знания в воспитание детей.

Справка

Центр "Надежда" создан в 1995 году в целях осуществления профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также социальной реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В 2011 году при ГБУ КО Калужский СРЦН "Надежда" создан Попечительский совет, который оказывает помощь в решении вопросов жизнеобеспечения воспитанников Центра. Председателем совета избран предприниматель, депутат городской думы Калуги, заместитель председателя комитета по вопросам социального развития Александр Окунев.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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