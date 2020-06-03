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03.06.2020 23:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве скончались 64 пациента с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко

В Москве скончались 64 пациента, сообщает оперативный штаб. У всех них была пневмония и положительный результат тестов на коронавирус.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Уже несколько дней подряд эта печальная статистика плавно идет на убыль: днем ранее, 2 июля, сообщалось о 71 умершем, 1 июля - о 76, 31 мая - о 69. Также снижается и число выявленных случаев, хотя число тестирований растет.

Оперативный штаб напоминает: при любых симптомах ОРВИ стоит оставаться дома и вызывать врача. Не занимайтесь самолечением и не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

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