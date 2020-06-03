В Москве задержали мошенника, продававшего несуществующие авиабилеты

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил о задержании мужчины, подозреваемого в мошенничестве с авиабилетами.

По словам Владимира Васенина, в полицию поступило заявление от 35-летнего мужчины. Он рассказал, что знакомый убедил его, что работает в одной из российских авиакомпаний и может помочь по выгодной цене приобрести авиабилеты. Мужчина демонстрировал свои фото с воздушных судов. Поверив ему, потерпевший перевел на его счет деньги, но билетов так и не получил. Сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.

На улице Баженова полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель столицы. Установлено, что злоумышленник не работал в авиаотрасли и не мог исполнить свои обязательства. Он бесплатно забронировал места на воздушном судне через интернет-сайт и как доказательство прислал скриншот, потребовав оплатить стоимость билетов. Переписку с заявителем мужчина вел якобы от лица представителей авиакомпании, используя адрес электронной почты с ее наименованием. Когда заявитель перевел деньги, его знакомый перестал выходить на связь, скрывшись с деньгами, а онлайн-бронирование было аннулировано.

Следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности.

Пресс-служба УВД по СЗАО предлагает, если вы столкнулись с аналогичной ситуацией и узнали человека на видео, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве по телефонам: 8 (499) 194-11-25, 8 (499) 194-11-85.