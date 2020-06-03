В Москве задержали наркодилера

В Управлении наркоконтроля ГУ МВД России по Москве сообщили о задержании наркодилера, сбывавшего мефедрон.

Известно, что полицейским поступила информация о 31-летнем приезжем, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории столицы.

Действительно, злоумышленник был задержан в съемной квартире на Большой Филевской улице. При обыске в его жилом помещении обнаружены электронные весы и тарелка с неизвестным веществом белого цвета. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством - мефедроном, массой более 165 граммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Подозреваемый взят под стражу.