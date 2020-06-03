В Подмосковье задержали грабительницу-рецедивистку

Сотрудники МУ МВД России "Люберецкое" задержали за грабеж ранее судимую 28-летнюю женщину.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в ночное время злоумышленница со своим знакомым, находясь на улице Заречная в деревне Марусино, обратились к местному жителю и попросили оказать одному из них медицинскую помощь. Мужчина согласился и вызвал такси, на котором они направились в ближайшую аптеку. Подъехав к пункту назначения, они напали на нового знакомого, отобрали мобильный телефон, после чего вытащили его из машины и начали избивать. Похитив деньги и личные вещи, грабители скрылись.

Следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж".

Татьяна Петрова рассказала, что изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские по горячим следам недалеко от места совершения преступления задержали подозреваемую в совершении преступления. В ходе личного досмотра у нее был обнаружен и изъят ранее похищенный мобильный телефон. Злоумышленница заключена под стражу.

Сейчас оперативниками проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание соучастника.