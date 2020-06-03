В правительстве Воронежской области произошла вспышка COVID-19

У пятерых сотрудников правительства Воронежской области выявлен коронавирус.

Инфицированы оказались чиновники из управления профилактики коррупционных и иных нарушений.

- Вирус подтвердился у пятерых сотрудников, они находятся на амбулаторном лечении, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ранее COVID-19 был диагностирован у двоих сотрудников администрации Воронежа, в том числе вице-мэра.

По состоянию на 3 июня в Воронежской области зарегистрирован 2361 инфицированный, суточный прирост составил 127 человек. 16 пациентов скончались, 1567 выздоровели.