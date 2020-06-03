В столице может быть поставлен рекорд по осадкам

За два дня, сегодня и завтра, в столице может выпасть почти две трети месячной нормы осадков. Возможны новые подтопления территорий, а московские метеорологи не исключают новых погодных рекордов.

Как рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области, сегодня днем столичный регион окажется в зоне умеренных дождей с юго-востока Черноземья, а в ночь на 4 июня в ложбине Каспия сформируется новый циклон, который обрушит ливни на центральную часть страны.

- Выпасть за двое суток может более 50 мм осадков, наибольшее число из них, до 20 мм, ожидается в ночь на четверг, - пояснили в метеобюро. - В результате 4 июня может быть поставлен рекорд по количеству выпавших за сутки осадков.

Как напомнили синоптики, пока первенство по дождливости принадлежит 4 июня 1947 года, когда выпало 43,8 мм осадков. С начала этого века в столице самый мощный ливень прошел 4 июня в 2008 году, выпало всего 11 мм осадков.

Кстати, сегодня воздух в городе прогреется до +16 градусов, с завтрашнего дня начнется небольшое потепление, в четверг днем будет до +20, а в пятницу - до +22.