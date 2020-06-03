В столице возобновлены работы по программе реновации

Вчера на одной из новостроек побывал мэр Москвы Сергей Собянин, посмотрел, как строится дом на улице Сельскохозяйственной, 14. Жильцы соседних домов, шестидесятых годов постройки, стоящих от новостройки всего в семистах метрах, каждый день наблюдают из своих окон, как строится их новый дом. Они точно знают даже дату своего переезда: четвертый квартал 2020 года. Сергей Собянин, осмотрев ход работ, сроки уточнил: "Надеюсь, что сдан будет к 1 сентября и начнется переселение из ближайших пятиэтажек в этот достаточно качественный и удачно расположенный дом. Так что желаю жителям, которые будут переезжать сюда, поскорее отпраздновать новоселье".
Уже сейчас видно, как эффектно будет смотреться новое двухсекционное здание высотой 11-12 этажей, облицованное светлым керамогранитом среди одинаковых хрущоб. Получат москвичи в нем 110 квартир, из которых 43 однокомнатных, 55 двухкомнатных и 12 трехкомнатных. Отделка в каждой из них, как и положено по закону города, будет соответствовать классу комфорт. Стены оклеены обоями под покраску, на полу - качественный ламинат, в ванной и туалете установлена высококачественная сантехника. А еще в каждой из квартир установят индивидуальный узел отопления, который позволит хозяевам самим регулировать температуру в комнатах, а не отапливать улицу, открывая форточки, когда покажется слишком жарко. Просторные балконы и лоджии у всех остеклят.
Порадует новоселов и вид из окна. Во дворе по проекту обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием. Оборудуют зону отдыха, тротуары и пешеходные дорожки, а также места для парковки автомобилей. Высадят деревья, кустарники, разобьют газоны и цветники.
Обновляется в районе Ростокино не только жилье, но и вся социальная инфраструктура. Строятся новые школы, детсад, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также поликлиника. Жители Ростокино ценят свой район и за хорошую транспортную доступность. В частности, от дома N 14 по улице Сельскохозяйственной в радиусе всего полутора километров находятся две станции метро - "ВДНХ" и "Ботанический сад", станции МЦК - Ростокино и монорельса - "Улица Сергея Эйзенштейна". А в 600 метрах проходит крупная автомобильная магистраль - проспект Мира. В пешей доступности расположено много магазинов, Дом культуры, стадион, отделение банка, почта и другая соцсфера. Очень много зелени, начиная от главной выставки страны ВДНХ и кончая парками, расположенными вдоль реки Яузы.
В заключение осмотра Сергей Собянин отметил, что программа реновации остается для Москвы одной из ключевых. Он понимает, что огромное количество людей ждут переселения из ветхих пятиэтажек: "К сожалению, во время пика эпидемии мы приостановили большинство строек по реновации. Часть объектов, которые находились уже в высокой степени готовности, при этом продолжали строиться. Сегодня мы вышли на большинство площадок и не отступаемся от своих планов. Все необходимые ресурсы для реализации программы реновации будут предоставлены в полном объеме, настолько, насколько будет необходимо для строительства".