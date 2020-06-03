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03.06.2020 20:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Люлька напрокат

В Воронеже ГИБДД стала бесплатно выдавать детские автокресла
Текст: Антон Валагин ( "Российская газета", Воронежская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
У ГИБДД по Воронежской области открыло пункт проката детских автокресел. Пользоваться необходимым по закону автомобильным аксессуаром можно бесплатно - надо лишь внести залог в размере половины стоимости кресел.

- Это наш первый шаг в рамках проекта по повышению доступности детских удерживающих устройств. Не все имеют возможность его приобрести, кто-то еще не знает, какой именно тип автокресла ему нужен, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Поэтому они могут взять устройство напрокат, - рассказал руководитель управления ГИБДД Евгений Шаталов.

Фото: Андрей Парфенов
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Максимальный срок аренды - две недели. Если за это время автомобиль попадет в ДТП и устройство пострадает, залог все равно вернут, пообещали полицейские. Нужно будет лишь привезти поврежденный аксессуар в пункт проката и предоставить документы об аварии. Со временем снизится и сумма залога - по мере износа инвентаря.

Сейчас в пункте проката 15 автокресел всех размеров: от люлек-переносок для младенцев до подростковых бустеров. Помогли их купить члены общественного совета при региональном ГУ МВД и спонсоры.

Полицейские призывают воронежцев, у которых остались вышедшие из употребления удерживающие устройства, отдать их в пункт проката на благое дело.

- Ежедневно на дорогах Воронежской области происходит более сотни аварий, с начала года в них пострадали 36 детей. Некоторые ехали без автокресел или не были в них должным образом зафиксированы. Многие родители не знают даже, как правильно пристегнуть ребенка, - рассказали в ГИБДД.

Инспекторы напомнили, что перевозка детей до 12 лет без использования удерживающих устройств наказывается штрафом в 3000 рублей. Обычные ремни безопасности детям не подходят, поскольку рассчитаны на человека ростом от 140 сантиметров.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД ГИБДД Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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