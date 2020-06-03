У ГИБДД по Воронежской области открыло пункт проката детских автокресел. Пользоваться необходимым по закону автомобильным аксессуаром можно бесплатно - надо лишь внести залог в размере половины стоимости кресел.

- Это наш первый шаг в рамках проекта по повышению доступности детских удерживающих устройств. Не все имеют возможность его приобрести, кто-то еще не знает, какой именно тип автокресла ему нужен, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Поэтому они могут взять устройство напрокат, - рассказал руководитель управления ГИБДД Евгений Шаталов.

Максимальный срок аренды - две недели. Если за это время автомобиль попадет в ДТП и устройство пострадает, залог все равно вернут, пообещали полицейские. Нужно будет лишь привезти поврежденный аксессуар в пункт проката и предоставить документы об аварии. Со временем снизится и сумма залога - по мере износа инвентаря.

Сейчас в пункте проката 15 автокресел всех размеров: от люлек-переносок для младенцев до подростковых бустеров. Помогли их купить члены общественного совета при региональном ГУ МВД и спонсоры.

Полицейские призывают воронежцев, у которых остались вышедшие из употребления удерживающие устройства, отдать их в пункт проката на благое дело.

- Ежедневно на дорогах Воронежской области происходит более сотни аварий, с начала года в них пострадали 36 детей. Некоторые ехали без автокресел или не были в них должным образом зафиксированы. Многие родители не знают даже, как правильно пристегнуть ребенка, - рассказали в ГИБДД.

Инспекторы напомнили, что перевозка детей до 12 лет без использования удерживающих устройств наказывается штрафом в 3000 рублей. Обычные ремни безопасности детям не подходят, поскольку рассчитаны на человека ростом от 140 сантиметров.