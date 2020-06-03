В Воронеже во дворе дома загорелся снаряд времен ВОВ

В Воронеже трактор выкопал старые боеприпасы при благоустройстве двора на Левом берегу. Один из снарядов раскололся и загорелся, из-за чего рабочий получил небольшие ожоги.

ЧП произошло 3 июня на площадке у дома № 15 по улице Циолковского. Как сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа, там работала спецтехника - ровняла грунт для обустройства основания под асфальтовую дорожку. Ковш задел несколько боеприпасов, визуально похожих на заряды для ампуломета.

Это большие стеклянные шары с воспламеняющимся составом внутри. Их применяли в годы Великой Отечественной войны, когда на территории Воронежа шли ожесточенные бои.

"Техникой один из зарядов был поврежден, вследствие чего произошло возгорание. В результате рабочий получил незначительные повреждения руки, медицинская помощь оказана. Боеприпасы извлечены и будут вывезены на полигон для уничтожения в ближайшее время", - заверили в администрации города.