Владимир Ефимов: Столица нарастила производство медицинских масок до миллиона единиц в сутки

Медицинские маски в столице - еще недавно жуткий дефицит - сейчас можно купить не только в любой аптеке, но и у кассы почти в каждом магазине. И это неслучайно. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал "РГ": "За последние два месяца Москва сумела нарастить общие объемы производства масок до одного миллиона штук в сутки".

Большая часть масок производится на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Там, продолжил рассказ Владимир Ефимов, в круглосуточном режиме работают 14 линий. Это позволяет столице обеспечивать не только систему здравоохранения, социальные и другие городские службы, но и не допустить дефицита этого товара в городе. К концу лета планируется увеличить штат сотрудников этого производства до 350 человек, а объемы к концу года - до 4 миллионов изделий в сутки.

Пока приоритет отдается все-таки защите медиков, которые остаются на переднем крае борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Именно им еженедельно отгружается около четырех миллионов единиц средств индивидуальной защиты. А для того, чтобы поставлять их было более удобно, здесь же, на территории технополиса "Москва" на юго-востоке столицы, открылся самый крупный склад площадью 17 тысяч квадратных метров для хранения самой важной сейчас для города продукции. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам:

- Медицинские работники были первыми, кто столкнулся с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Поэтому первостепенной задачей для нас было и остается до сих пор - уверенность в их безопасности. Мы стараемся обеспечивать медиков в полной мере средствами защиты, проводим регулярное тестирование на коронавирус. Среди средств индивидуальной защиты, которые получают медработники больниц, поликлиник, лабораторий, КТ-центров и других медицинских организаций города - маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие предметы. На новом складе создан неснижаемый запас средств индивидуальной защиты в расчете на две-четыре недели".

Работает новый склад круглосуточно. Для контроля влажности и температуры в его помещениях установлены высокоточные датчики, которые позволяют хранить средства индивидуальной защиты в идеальном состоянии. Система видеонаблюдения на складе обеспечивает визуальный контроль помещений и территории и одновременно ведет запись. Адресная система хранения помогает в максимально короткое время формировать индивидуальные комплекты исходя из потребности каждой медицинской организации. При приеме и погрузке продукции используются самое современное стеллажное оборудование и погрузочная техника, а также система штрихкодирования.

Для эффективной работы склада была оперативно собрана команда из профессиональных логистов с опытом работы. Сотрудники транспортной компании доставляют продукцию в медучреждения и помогают с разгрузкой. Ежедневно доставка осуществляется более чем по 10 адресам, также возможен самовывоз через специальный пункт выдачи. В июне доставка со склада будет проводиться уже более чем по 100 адресам еженедельно.

Экспертиза "РГ"

Татьяна Буцкая, эксперт ОНФ, председатель Совета матерей России, президент ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг "Выбор родителей", член Экспертного совета при Минпромторге России по развитию индустрии детских товаров в Российской Федерации:

- Перчаточно-масочный режим сегодня - это просто необходимость. Защищая себя, мы одновременно защищаем и тех, кто вокруг нас. И это должно стать нашей новой реальностью. В Японии, например, давно уже маска стала частью имиджа человека. Изначально это было продиктовано тесным контактом человека с человеком, например, в метро. Теперь реальность заставила всех нас надеть и перчатки тоже. Осталось только научиться соблюдать и социальную дистанцию тоже.

Стоит отдельно отметить, что ношение маски позволяет защитить всех людей, с которыми вы так или иначе пересекаетесь, в том случае, если вы являетесь носителем вируса, но сами того не подозреваете, так как можете болеть бессимптомно. Если этого не делать - ситуация равнозначна пьяному за рулем, который сам, может быть и не погибнет в ДТП, но для того, кого он собьет, это будет последний день жизни. Поэтому каждый раз надо думать именно об этом.

Евгения Ханоянц, СЕО, издатель VoiceBook:

- Я считаю, что масочный режим нужно и важно оставить еще на долгое время, и после ослабления карантина. Все вокруг устали, и поэтому внимание ухудшается, предосторожности кажутся уже ненужными и тяжелыми в исполнении. Как раз в этот период нужно быть особо внимательным и бережно относиться к своему здоровью, к здоровью близких людей. Я была бы рада, если бы масочный режим прижился и дальше, например, в периоды эпидемий сезонного гриппа. Такие меры, уверена, дали бы хороший результат по сдерживанию распространения гриппа в острый период.