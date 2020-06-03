Воробьев рассказал, что в Подмосковье откроется в последнюю очередь

Кафе и рестораны в Московской области будут открывать в последнюю очередь. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил губернатор Андрей Воробьев.

По словам главы региона, он очень хотел бы открыть торговые центры, работа которых вносит весомый вклад в экономику области. Но пока время для этого не пришло. Воробьев попросил жителей отнестись к этому с пониманием.

"Мы руководствуемся только тем, чтобы в семьях не было больных", - сказал он. Именно поэтому нужно также соблюдать масочный режим - риск заразиться в открывшихся на этой неделе в Подмосковье парикмахерских и салонах красоты все-таки есть.