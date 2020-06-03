Леса рядом с Якутском подверглись нашествию сибирского шелкопряда

Рядом с Якутском выявлены крупные участки леса, пораженные гусеницами сибирского шелкопряда.

Как сообщила пресс-служба минэкологии Якутии, на территории Мархинского участкового лесничества участок пораженного карантинным вредителем леса, по предварительным оценкам, составляет 700 гектаров. К моменту проведения обследования гусеницы объели на лиственницах примерно 30 процентов хвои.

Еще больше пораженная территория в Шестаковском участковом лесничестве - 1200 гектаров. Здесь на деревьях объедено 45 процентов хвои, гусеницы буквально облепили лиственницы.

В министерстве отметили, что информация о результатах проверки будет доведена до Федерального агентства лесного хозяйства для принятия соответствующих решений. Пока же специалисты ФБУ "Рослесозащита" будут вести учет вредителя.

Оба пораженных участка - в нескольких километрах от Якутска, в местах, где горожане отдыхают и собирают дары природы.