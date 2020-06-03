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03.06.2020 05:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке у прибывших на путину 29 рабочих выявили COVID-19

Текст: Артем Красиков

В Усть-Большерецком районе Камчатского края у прибывших на лососевую путину 29 рыбообработчиков выявлен коронавирус, сообщает пресс-служба ассоциации рыбопромышленников "Река Большая".

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"Тесты прибывшие прошли еще до выхода на работу. Ни у одного из них симптомов болезни не отмечается, все инфицированные находятся в полной изоляции", -= отмечается в сообщении.

Все сезонные рабочие, приезжающие на путину, доставляются в район промысла в отдельных автобусах. Они проходят обязательную двухнедельную обсервацию с контролем температуры и самочувствия в специально оборудованных общежитиях.

Приняты меры для полного исключения контактов с местным населением всех сезонных рабочих, независимо от результатов исследований. Люди обеспечены жильем, питаются отдельно, каждые два часа проводится санобработка бытовых и производственных помещений. Выход на территорию населенных пунктов запрещен.

На Камчатке зарегистрировано 916 случаев COVID-19. 373 человека уже выздоровели, 13 пациентов скончались.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Пандемия коронавируса COVID-19

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