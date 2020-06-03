На Колыме выявили два новых очага COVID-19

В Магаданской области выявили два новых очага распространения коронавирусной инфекции. Они находятся в детском саду и в Доме ребенка.

- Сусуман - детский сад "Родничок", 57 работников в этом детском саду, из них у 12 уже обнаружен коронавирус. Тестирование продолжается. В целом по Сусуману практически 300 человек контактных, - рассказал глава региона Сергей Носов в Instagram.

В Доме ребенка, расположенном в областном центре, выявили девять случаев коронавируса у врачей.

Между тем с 12 мая в регионе начали постепенно ослаблять режим самоизоляции.

По данным на утро 3 июня, в Магаданской области коронавирус диагностирован 261 человеку, 199 выздоровели, трое скончались.