Во Владивосток из дальнего похода вернулся буксир Тихоокеанского флота "Фотий Крылов", который участвовал в уникальном эксперименте по погружению аппарата "Витязь-Д" в самое глубокое из известных мест на планете - пятно Челленджера в Марианской впадине.

Аппарат "Витязь-Д" совершил рекордное погружение 8 мая 2020 года. В 22 часа 34 минуты по московскому времени он достиг дна Марианской впадины. Фото: Пресс-служба ФПИ

Беспилотник стал первым в мире полностью автономным не­обитаемым подводным аппаратом, сумевшим опуститься в такую бездну. Операция была приурочена ко Дню Победы. "Витязь-Д" установил российский вымпел на глубине 10028 метров. Рекорду предшествовали два испытательных погружения в Японском и Филиппинском морях на 2,4 и 5,2 тысячи метров.

Заказчиком работ и организатором экспедиции выступил Фонд перспективных исследований (ФПИ). Заместитель руководителя направления физико-технических исследований ФПИ Виктор Литвиненко рассказал, что экспедиция ставила целью поздравить страну с праздником и добыть информацию о самой глубокой точке Мирового океана.

Неожиданностью стала отметка, которой удалось достичь. Рассчитывали, что придется погружаться глубже, ведь в 1957 году Марианскую впадину эхолотом измерило советское научно-исследовательское судно "Витязь", в честь которого, к слову, назвали аппарат. По тем данным бездна Челленджера уходила вниз на 11022 метра. Именно поэтому беспилотник строили с расчетом на глубину 12 километров.

- По материалам Геофизического института РАН, в этом месте сходятся литосферные плиты. Скал мы не нашли. Там достаточно ровное, скорее всего, илистое дно, где неожиданно обнаружилось мощное течение. Не исключено, что за 60 с лишним лет, прошедших с момента замеров, оно намыло целый километр ила. "Витязь-Д" отнесло на значительное расстояние, но он регулярно передавал свои координаты, и мы его нашли. Этот фактор будем обязательно учитывать при следующих погружениях, - рассказал Виктор Литвиненко.

Между тем именно связь с аппаратом, по словам Дмитрия Семенова, главного конструктора Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" - головного исполнителя проекта, до самого последнего момента волновала его создателей больше всего.

- У большинства подводных аппаратов глубина погружения не превышает шести километров. Скажу, почему. Обладая такой техникой, можно исследовать до 90 процентов Мирового океана. Все, что ниже - на 8-10 тысячах метров - отдельные районы, котловины. Подводные аппараты для них создавать сложнее, нужно учитывать ряд моментов, - объясняет главный конструктор.

Во-первых, корпус должен выдерживать чудовищное давление - в данном случае 1200 килограммов на квадратный сантиметр. Это, по словам ученого, словно вы пытаетесь удержать на кончике пальца небольшой легковой автомобиль. Конструкцию корпуса проверяли в специальных огромных барокамерах.

Во-вторых, для работы на таких глубинах нужно было создать особую систему управления, радио­электронное вооружение, комплекс технического зрения. И наконец, - ту самую вызывавшую вопросы систему гидроакустической связи. Хотя аппарат автономный, надолго оставлять его вне поля зрения не рискнули.

- Как будет работать гидро­акустическая связь на таких глубинах и включится ли вообще, мы не знали. Однако спроектированная нами система обеспечила непрерывный контакт с аппаратом. Это одно из самых важных достижений, - считает Дмитрий Семенов, подчеркивая, что беспилотник становится управляемым. В случае необходимости оператор может скоординировать, прервать или продолжить подводную миссию.

"Витязь-Д" был под наблюдением все время операции - без малого сутки: 10 часов длилось погружение, три с небольшим он провел на дне и 9,5 - всплывал. Конечно, опустить и поднять аппарат можно было и быстрее, но машина, как и водолазы, должна адаптироваться к постепенно растущему или снижающемуся давлению. Любые материалы, объясняет Дмитрий Семенов, имеют свойство накапливать усталость, так что к ним надо относиться бережно.

Есть еще один нюанс: погружаясь, аппарат фиксирует несколько показателей, например, скорость распространения звука в воде на разных глубинах. Они помогают получить объективные представления о среде.

Ресурс аппарата - 50 погружений, и Виктор Литвиненко не исключает, что через год к Марианской впадине отправится новая экспедиция.

О желании исследовать глубины Марианской впадины заявляли известные путешественники Федор Конюхов и Артур Чилингаров. Сначала экспедицию планировали на 2018 год, но, когда выяснилось, что подготовка займет больше времени, ее перенесли на 2021-й. Уже ходят разговоры, что "Витязь-Д" мог бы поддержать отважных россиян, стать их "глазами и ушами" в бездне.

Флотские хотят, чтобы "Витязь-Д" прописался именно у них. По мнению заместителя командующего ТОФ по вооружению контр-адмирала Игоря Королева, флот имеет необходимую для эксплуатации аппарата техническую базу, суда-носители, практический опыт использования глубоководной техники. Но пока вопрос остается открытым.

По словам Виктора Литвиненко, на "Витязь-Д" есть и другие претенденты. Страна вложила в проект немалые деньги, и кому достанется аппарат, будет решено на уровне правительства.