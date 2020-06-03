Спасатели доставили в Хабаровск младенца на вертолете

Из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск доставили новорожденного мальчика для оказания экстренной помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В город Юности вылетел вертолет МИ-8 с бригадой медиков краевого перинатального центра со специализированным медицинским оборудованием на борту.

"Полет проходил в сложных метеорологических условиях: низкая облачность, осадки, а заканчивался уже в темное время суток", - отмечается в сообщении.

На аэродроме маленького пациента уже ждала "скорая помощь". Здоровье младенца во время полета не ухудшилось.