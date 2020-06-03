В Амурской области у сотрудницы детского сада обнаружили коронавирус

В Амурской области у одной из сотрудниц детского сада города Свободный обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщило городское управление образования на своей странице в Instagram.

Отмечается, что работник был отстранен от работы сразу, как только у него заподозрили первые признаки заболевания.

После подтверждения диагноза дошкольное учреждение закрыли, все его воспитанники и персонал находятся на самоизоляции.

По последним данным в Свободном COVID-19 выявлен у 78 человек. В Приамурье коронавирусная инфекция зарегистрирована у 546 жителей. У 46, 5 процентов заболевание протекает в форме пневмонии.