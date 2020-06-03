Жители села Болугур Амгинского района Якутии бесплатно возвели дом для односельчанина - многодетного отца-одиночки. У него не было ни времени, ни средств, чтобы осилить такую стройку. Помог "Спецназ добра" - совершенно уникальное движение, зародившееся в Якутске и быстро распространившееся по республике.

Артур Таппыров работает дояром и в одиночку воспитывает пятерых детей, старшему из которых 12 лет. Живет семья в старой развалюхе. Зарплаты и пособий хватает только на то, чтобы обихаживать ребятишек. Новый дом казался недостижимой мечтой.

- Мы пытались помочь этой семье. Несколько раз я подавал документы на включение Таппыровых в различные жилищные программы. Но никак не получалось - то по одному критерию не проходят, то по другому. Три года так промучились. А потом собрались с мужиками и решили: построим дом своими силами, - рассказывает сельский глава Степан Кузьмин.

Так в Болугуре появилась ячейка "Спецназа добра", командиром которой стал сам Кузьмин. Все хлопоты с оформлением документов и согласованиями (например, чтобы электричество подвести к дому) взяла на себя сельская администрация.

Подобрали подходящий участок. Степан Николаевич нашел строительную компанию, которая бесплатно выделила брус. Откликнулись и другие организации района, поделившиеся инструментами, материалами, продуктами для строителей. Плотников искать не пришлось - едва ли не все сельские мужики знакомы с этим ремеслом, и болугурские не исключение. Оклад большого (9 на 11 метров) сруба бригада односельчан заложила в феврале. А уже через 17 дней дом увенчали крышей.

- Денег за работу никто не просил. Дом постоял, дал осадку, скоро можно будет начинать внутреннюю отделку. Заодно благоустроим территорию, и до конца года многодетная семья справит долгожданное новоселье, - говорит Степан Кузьмин.

Он отмечает, что в "Спецназе добра" нет фиксированного членства.

- Человек 15 - это те, кого я считаю костяком. Могу обратиться к ним в любой момент, и они придут на помощь. Но по мере надобности подключаются и другие. К примеру, наши ребята много трудились во время паводка. И сейчас безвозмездно участвуют в восстановительных работах, - отмечает главный сельский "спецназовец".

Этому движению всего-то три года. Зато предыстория у него богатейшая. Пока общество познавало прелести современного индивидуализма, руководитель Гагаринского округа Якутска Руслан Платонов изучал общественные практики советских времен.

- Поэтому в 2017-м, когда мэр города (ныне глава республики) Айсен Николаев предложил мне по­думать о создании организации, которая решала бы не самые сложные, но острые проблемы горожан, изобретать ничего не пришлось. Комсомол и пионерия появились давным-давно. Принципы их деятельности стали базовыми для нашего движения. Разница лишь в том, что сейчас мы живем в другой формации, и участники "Спецназа добра" - не подростки, а взрослые мужчины, - говорит Руслан Платонов.

От помощи одиноким маломобильным людям зачинатели движения "Спецназ добра" перешли к более серьезным проектам

Начинали с простых вещей, до которых у муниципалитета часто не доходят руки.

- К примеру, бабушка пожаловалась, что в доме перекосило дверь. Прямо сейчас я для нее ремонтников не найду - люди заняты. Но и ей за неделю эта проблема все нервы вымотает: ни войти, ни выйти. Как быть? Да очень просто. Звоню другу. После работы идем к ней и в несколько минут выправляем дверь, - рассказывает организатор "спецназа".

От помощи одиноким маломобильным горожанам зачинатели движения перешли к более серьезным проектам. Делали тротуары в местах, где людям приходилось шлепать по лужам, строили детские площадки. Их за год соорудили полтора десятка.

- Движение официально зарегистрировано как некоммерческая организация, но мы все делаем неформально. Ни в каких тендерах не участвуем и вообще не приемлем ничего, что может затянуть процесс. Я двум-трем товарищам позвоню, они тоже своих друзей-знакомых соберут. У одного есть техника, у другого - инструменты, третий может помочь деньгами, у четвертого просто руки на месте. Незнакомые люди, узнав, что происходит, тоже подтягиваются. Интересно же! Нам эти детские площадки обходились в 15 тысяч рублей - деньги требовались только на материалы. А если строить по муниципальной программе, на каждую нужно почти по 300 тысяч, - говорит Руслан Платонов.

Перейдя в министерство по делам молодежи Якутии, главный "спецназовец" стал распространять опыт движения на региональном уровне. Сейчас он работает руководителем республиканского департамента по вопросам местного самоуправления, и это, пожалуй, лучшее место для пропаганды идей взаимопомощи.

Проекты подсказывает жизнь, и они могут быть самыми разными. В одном селе отремонтировали детсад, в другом - дом многодетной семьи. Минувшей осенью на реке Вилюй в Сунтарском улусе при ледоставе образовалось много торосов. Дорожную технику осенний лед еще не выдерживал, а вот легковушки вполне могли бы ездить, если бы не нагромождения льдин. И тогда за дело взялось местное под­разделение "Спецназа добра". Собрались более 120 мужиков с топорами и пешнями и за день прорубили в торосах переправу.

- Такие акции хороши тем, что каждый участник понимает: помогая другим, ты помогаешь себе стать лучше, - отмечает Руслан Платонов.

Тем временем

По словам руководителя движения, огромный фронт работ у "Спецназа добра" появится после окончания эпидемии коронавируса.

- Как только эта напасть пройдет, начнем составлять планы по районам. Дел будет невпроворот. Думаю, число бойцов вырастет примерно до десяти тысяч человек, - говорит Руслан Платонов.

Кроме того, он намерен наладить сотрудничество с крупными компаниями. У каждой из них разработаны свои долгосрочные социальные программы, но они, по мнению Платонова, не всегда учитывают самые насущные потребности населения.

- Постараемся подключить промышленные предприятия к нашим планам, которые будут очень конкретными, подсказанными жизнью, - резюмировал он.