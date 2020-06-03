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03.06.2020 07:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приамурье военные начали дезинфекцию Свободного

Текст: Александр Ярошенко

Отряд химической и биологической защиты Восточного военного округа начал дезинфекцию объектов социального назначения, улиц, автобусных остановок, подъездов жилых домов города Свободный.

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Мобильные расчеты РХБЗ также проведут дезинфекцию объектов Амурского газоперерабатывающего завода, на строительстве которого трудится более 30 тысяч рабочих и специалистов.

"Военные обработают полевые офисы, административные здания и помещения, производственные цеха, территории и помещения вахтовых городков: общежитий рабочих, столовых и даже подъездных автодорог", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Амурской области.

Специалисты ВВО недавно закончили дезинфекцию домов и улиц города Шимановска.

"Профессионалы высокого класса, работали автономно, быстро и слажено. Сделали намного больше, чем предполагалось в начале нашего сотрудничества. От имени всех жителей города выражаю им большую признательность,- сказал корреспонденту "РГ" мэр Шимановска Павел Березовский.

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