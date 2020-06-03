В Приамурье военные начали дезинфекцию Свободного

Отряд химической и биологической защиты Восточного военного округа начал дезинфекцию объектов социального назначения, улиц, автобусных остановок, подъездов жилых домов города Свободный.

Мобильные расчеты РХБЗ также проведут дезинфекцию объектов Амурского газоперерабатывающего завода, на строительстве которого трудится более 30 тысяч рабочих и специалистов.

"Военные обработают полевые офисы, административные здания и помещения, производственные цеха, территории и помещения вахтовых городков: общежитий рабочих, столовых и даже подъездных автодорог", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Амурской области.

Специалисты ВВО недавно закончили дезинфекцию домов и улиц города Шимановска.

"Профессионалы высокого класса, работали автономно, быстро и слажено. Сделали намного больше, чем предполагалось в начале нашего сотрудничества. От имени всех жителей города выражаю им большую признательность,- сказал корреспонденту "РГ" мэр Шимановска Павел Березовский.