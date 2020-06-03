В Приморье капитана судна КНДР осудили за браконьерство

Суд Хасанского района Приморского края приговорил капитана иностранной шхуны к полутора годам колонии-поселения, сообщает РИА Новости. Осужденный признан виновным в незаконной добыче краба у берегов Приморья.

В ноябре 2019 года его судно с шестью членами экипажа вышло из порта Охан, незаконно пересекло границу. В заливе Петра Великого рыбаки добыли 1180 особей стригуна опилио.

Российские пограничники задержали иностранных браконьеров, а улов выпустили в море.

Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству, что капитан судна - гражданин КНДР.