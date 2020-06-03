Завершилась кругосветная экспедиция "Паруса мира"

3 июня к родным берегам вернулись отечественные парусники, совершавшие кругосветное и трансатлантическое плавания в рамках экспедиции Росрыболовства "Паруса мира", посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летия Победы. Порт Владивосток принял побывавших в кругосветке фрегат "Палладу" и барк "Седов", а Калининград приветствовал завершивший трансатлантическую экспедицию барк "Крузенштерн".

Учебное парусное судно "Паллада" бросило якорь у 33-го причала Корабельной набережной Владивостока. На берегу моряков приветствовали с соблюдением всех традиций встреч из дальних походов: капитану "Паллады" Николаю Зорченко преподнесли русский каравай и жареного поросенка. Угощения он попробовал и похвалил, после чего их отправили на борт парусника. Олег Щека - ректор Дальрыбвтуза, университета, которому принадлежит судно, напомнил, что 216 дней назад оно отправлялось в кругосветку в такой же солнечный и ветреный день.

- Мы гордимся тем, что во время этого перехода вы проявили высокий профессионализм и мастерство. Вам удалось справиться со всеми сложностями и еще раз доказать, что русские моряки - лучшие в мире, - сказал он.

Настоящий "морской волк" Николай Зорченко признается, что однажды во время шторма ему стало не по себе: "Было жутко, порвало пять или шесть парусов, но их не считали, главное было - удержаться". Сами же курсанты потом рассказывали, что им было не столько страшно, сколько интересно...

А барк "Крузенштерн" вчера пришвартовался в Калининграде. Чуть ранее на рейде возле Балтийска на вымытом и начищенном судне прошло торжественное построение по случаю успешного окончания экспедиции. Первыми моряков приветствовали калининградские яхтсмены, которые вышли навстречу "Крузенштерну" в море Из 179 суток плавания в море барк провел 152. Во время стоянок судно смогли посетить 9906 человек.

Напомним, в первую в истории совместную экспедицию парусники "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" отправились в конце прошлого года. На их бортах было около 700 курсантов.

Вернулись!

Все живы. Все здоровы

Мне посчастливилось участвовать в этапе кругосветной экспедиции "Паруса мира". Так что все, о чем говорилось на итоговой пресс-конференции в ТАССе, мне не просто близко.

Фрегат "Паллада" вышел пораньше из Владивостока. Барки "Крузенштерн" и "Седов" догоняли его из Калининграда. Выстроились в Антарктических водах и отправились в 200-мильную гонку. Такого еще не было. Да и как иначе отпраздновать 75-летите Победы и 200-летие открытия Антарктиды нашими мореплавателями?

Было все: и морская болезнь, и жестокие шторма, и потеря парусов. Курсанты выдержали испытание. Никто не списался на берег, хотя такая возможность и была. А 9 мая на зависть нам, горожанам, закрытым по квартирам коронавирусом, провели-таки "Бессмертный полк". Широкие палубы позволяют. Тем более что среди курсантов были три правнука Героев Советского Союза: маршала Чуйкова, генерала-танкиста Соммера и командира тех, кто устанавливал флаг над рейхстагом - Неустроева. Кстати, копии флагов Победы были на каждом паруснике. И они демонстрировались в каждом порту вместе с российским триколором.

Я дозвонился до своего капитана на "Крузенштерне". Михаил Еремченко готовился к самому сложному переходу - по каналу из Балтийска в Калининград, к родному причалу. Потому что мамы и папы курсантов ехали на машинах, сопровождая легендарный барк. Разворачивали плакаты.

- Все здоровы? - мой главный вопрос.

- Да. Мы буквально стерильны, если вы про коронавирус. 32 дня без заходов от Новороссийска. Все в порядке.

Принято решение не изолировать ребят от семей. После медицинского осмотра счастливые курсанты под свой гимн "Паруса "Крузенштерна" сошли на берег в объятия родных.

Подготовил Юрий Снегирев