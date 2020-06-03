Сегодня из Трифонова монастыря в Кирове в село Великорецкое отправится одноименный крестный ход. Без паломников и на автомобиле.

Митрополит Вятский и Слободской Марк обратился с просьбой рекомендовать клирикам и мирянам по возможности не принимать участие в нем.

- Более 600 лет на вятской земле совершается всероссийский Великорецкий крестный ход, который является самым посещаемым и продолжительным крестным ходом в современной истории Русской православной церкви, - говорит он. - Но в силу сложившихся обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, на территории Кировской области введены ограничения на проведение массовых мероприятий с участием большого количества людей. В связи с проводимыми противоэпидемическими мероприятиями в этом году Великорецкий крестный ход будет совершаться силами клириков Вятской митрополии. А богослужения 3 и 8 июня в Трифоновом монастыре, а также 5, 6 и 7 июня в храмовом комплексе села Великорецкого будут совершаться на улице с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Поэтому организованных мест стоянок и ночлега, питания, передвижной камеры хранения, сопровождения медиков, спасателей и других служб в этом году не будет. Тем же верующим, которые намерены участвовать в торжествах, необходимо иметь средства индивидуальной защиты (медицинские маски, респираторы, перчатки), антисептические средства для обработки рук и поверхностей.

Но даже несмотря на это, жители поселков, в которых обычно останавливаются на отдых и молитвы паломники, обеспокоены распространением новой коронавирусной инфекции. Так, библиотекарь Великорецкого Татьяна Оборотова, глубоко верующая женщина, на протяжении двадцати лет ежегодно радушно принимала паломников в своем доме. Здесь гостей из многих регионов ждал ночлег, горячая пища и душевные разговоры.

- Некоторые приезжие паломники стали мне как родные, - говорит она. - Но в этом году я всем позвонила и предупредила, что нынче никого не жду. Здоровье важнее.

Такого же мнения придерживается большинство жителей села, которые подписали петицию с просьбой отменить крестный ход в этом году.

- Очень просим многоуважаемых верующих, паломников пропустить в этом году мероприятие и не приходить к нам в село, - говорит глава Великорецкого сельского поселения Сергей Мышкин, - чтобы не подвергать опасности местных жителей и побеспокоиться о своем здоровье.

С подобным обращением выступили жители Бобинского сельского поселения, которые обычно первыми встречают паломников из Кирова на пути в Великорецкое. Тем более там уже есть свои заболевшие COVID-19.

При этом необычная - автомобильная - форма "крестного хода" вызвала протест у многих верующих. Но если посмотреть на историю традиции, изначально "хода" как такового - пешком по земле - и не было. По сведениям, собранным ключарем Успенского кафедрального собора Трифонова монастыря, протоиерея, кандидата исторических наук Александра Балыбердина, ранее сами вятчане на Великую реку всем городом не ходили, а провожали чудотворный образ до Вятки, где с ним прощались. После чего с иконой оставались только священники и "избранные горожане", помогавшие первым доставить чудотворный образ в село Великорецкое. До последней четверти XVIII века - по реке и только затем по суше. А когда икона возвращалась, жители Вятки встречали ее у села Филейского и, обойдя крестным ходом город, торжественно вносили чудотворный образ в кремль и ставили в кафедральном соборе, где икона находилась до следующего паломничества.

- Утверждение, что "вятчане веками ходили в крестный ход, поэтому в этом году в него также непременно надо идти", исторически необоснованно, - говорит священник. - И ходили не в крестный ход, а в паломничество. И не все вятчане, а только священники и их помощники - "избранные горожане". Остальные икону провожали и встречали. Причем вовсе не из лени, а потому, что когда-то именно так, с помощью священников и избранных горожан, чудотворный образ был впервые принесен с Великой реки в город Хлынов. И теперь их потомки из года в год повторяли, или, говоря языком науки, актуализировали, эту историю.

Возможно, услышав об этом, кто-то воскликнет: "А как же древний обет? Разве жители Хлынова-Вятки не обещали ежегодно ходить на Великую реку?" И будет удивлен, услышав: "Нет! Ходить не обещали". Точнее, обещали не ходить, а "ездить", что на языке старинных летописцев означает "плавать". Если же учесть, что в те далекие времена реки были порой единственными дорогами, а лодки - самым быстрым средством передвижения, то в наши дни обещание "ездить" вполне можно было бы понимать буквально.

Интересно, что в свое время, когда возрождался Великорецкий крестный ход и к нему было приковано повышенное внимание, один из иностранных гостей сначала с пониманием отнесся к тому, что ход идет по лесам, полям и болотам, решив, что нормальной дороги туда просто нет. Но когда узнал, что по асфальту до Великорецкого можно доехать за час на автомобиле, удивился: "Тогда почему пешком?" Потребовалось долгое объяснение, что это традиция, а в ход теперь каждый идет по своим причинам.