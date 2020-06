Финалисток "Евровидения" не забыли

Слышала, что волонтеры на период самоизоляции взяли шефство над "Бурановскими бабушками". В чем конкретно оно проявляется? Людмила Корепанова, Ижевск

Дарья Байраншина, участница "Молодежки ОНФ" в Удмуртии:

- 26 мая, в День бабушки, мы приехали к нашему любимому музыкальному коллективу, который прославился на весь мир. Кроме подарков и поздравлений привезли им продуктовые наборы, защитные маски и антисептики. Обошли каждую бабушку, и одна из них, будучи инвалидом (у нее нет кисти правой руки. - Прим. ред.), сказала, что ей нужна помощь - она утеплила дом снаружи, и теперь этот утеплитель нужно закрыть сайдингом. Материал уже купила, а рабочих рук до сих пор не нашла. В воскресенье мы съездили к ней и помогли обшить дом.

Остальные бабушки говорят, что помощь им не нужна, но мы все-таки решили взять над ними шефство. Мы всегда на связи с их творческим руководителем Ольгой Туктаревой, так что если им вдруг что-то понадобится, они смогут к нам обратиться, а мы всегда будем готовы к ним приехать. Кстати, все визиты совершаем с соблюдением мер безопасности. Когда приезжали их поздравить, в дом не заходили, занесли лишь во двор тяжелые коробки с продуктовыми наборами - ни одна бабушка сама их не поднимет. Кроме того, все были в масках и перчатках - это обязательное условие.

Проще оформить договор дарения

В прошлом году я дважды вступил в наследство - скончались сразу два родственника. Среди наследства есть и недвижимость, и вклады. Должен ли я в этом году заплатить какие-то налоги? Как лучше поступить с имуществом, чтобы дети-внуки не переплачивали за него при вступлении в наследство? Поможет ли дарственная на них? Сергей Юрьев, Дзержинск, Нижегородская область

Олеся Шулева, адвокат:

- В соответствии с пунктом 18 статьи 217 Налогового кодекса РФ не подлежат налогообложению доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также вознаграждения, выплачиваемого наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Соответственно никаких налогов от полученного в наследство имущества платить не нужно.

Однако если наследник вдруг решит продать недвижимое имущество, то надо учитывать следующее. Если со дня смерти наследодателя до момента государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимого имущества от наследника к другому лицу прошло менее трех лет, то доход от продажи такого имущества подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Что касается договора дарения, то обязательного нотариального удостоверения договор дарения недвижимого имущества не требует. Исключение составляют, в частности, подлежащие нотариальному удостоверению сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным. А также долей в праве общей собственности на недвижимое имущество (за некоторыми исключениями).

Таким образом, договор дарения есть наиболее экономичный вариант, так как не требует обращения к нотариусу, что соответственно исключает оплату нотариального тарифа за оказанные услуги.

Лучше не болеть

Как, находясь в режиме самоизоляции, попасть на прием к участковому врачу или к узкому специалисту? Например, при обострении радикулита или нестерпимой зубной боли? Где и на каких условиях можно сделать бесплатный тест на коронавирус? Сергей Киселев, Нижний Новгород

Марина Доютова, главный врач поликлиники N 50 Нижнего Новгорода:

- В период нахождения граждан на режиме самоизоляции при ухудшении самочувствия необходимо вызвать участкового врача-терапевта на дом.

Стоматологическая помощь оказывается в экстренной и неотложной формах по ограниченному перечню заболеваний. В него входят, например, лечение осложнения кариеса (острые формы и обострение), вскрытие пародонтального абсцесса, простое удаление постоянного зуба. Полный перечень заболеваний и контакты можно посмотреть на сайте поликлиники. Оказание экстренной и неотложной стоматологической помощи лицам, пребывающим на карантине, а также лицам, у которых подтвержден COVID-19, производится по месту их нахождения. Для вызова врача-стоматолога на дом необходимо связаться с филиалом учреждения по телефону.

Бесплатный тест на выявление новой коронавирусной инфекции делается по показаниям. При вызове участкового врача-терапевта необходимо сообщать о наличии симптомов новой коронавирусной инфекции.

Чтобы человек не потерялся

Прошла информация, что в Кирове при помощи специального значка с QR-кодом удалось вернуть домой заблудившуюся пожилую пару. Как получить для родственника такой значок, который помогает горожанам идентифицировать потерявшегося человека? Марина Русанова, Киров

Ольга Шулятьева, министр социального развития Кировской области:

- Действительно, в пригороде Кирова молодой человек помог пожилой паре вернуться домой благодаря значку с QR-кодом. Он позвонил на единый номер телефона по вопросам социального обслуживания и сообщил, что в слободе Кокуй Нововятского района встретил стариков, которые выглядели растерянно. Молодой человек заметил, что на верхней одежде у женщины был прикреплен значок с QR-кодом и номером телефона. Диспетчер горячей линии попросила молодого человека назвать указанный на значке номер, по которому установила, как зовут женщину. После чего связалась с указанным в QR-коде контактным лицом - ее дочерью Надеждой и сообщила, что ее родители ушли из дома.

Дочь незамедлительно выехала к ним, где ее встретил позвонивший диспетчеру молодой человек - он все это время находился рядом с пожилыми людьми. "Маме - 85 лет, а папе - 83 года, - рассказала Надежда. - В силу возраста они страдают временной потерей памяти".

Значки с QR-кодом разработали специалисты Кировского городского комплексного центра социального обслуживания населения, сегодня такие есть у 230 человек. Чаще всего за ними обращаются родственники - дети или внуки пожилых людей. Мы планируем распространить этот проект на территории всего региона.

Если вы заметили на улице растерявшегося пожилого человека, а на его одежде размещен значок, с помощью смартфона можно считать данные с QR-кода и помочь человеку вернуться домой. Если ваш телефон не обладает такими функциями, вы можете позвонить по единому номеру 8 (800) 201-21-09, который также указан на значке.

Для получения такого значка нужно подать заявку в центр социального обслуживания населения по месту жительства. Если человек не находится в нем на обслуживании и при этом изъявил желание иметь значок, то он или его родственник могут обратиться в Кировский городской комплексный центр социального обслуживания (КГКЦСО).

Справка "РГ"

Фольклорный ансамбль из села Бураново Малопургинского района Удмуртии получил всемирную известность после выступления на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2012" в Баку. Бабушки с песней Party For Everybody, которую они исполнили на удмуртском и английском языках, заняли второе место. Также коллектив известен тем, что перепел на удмуртском языке песни "Аквариума", "Кино", Queen и The Beatles. Сейчас самой старшей из бабушек - Валентине Семеновне Пятченко - 82 года.