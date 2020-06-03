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03.06.2020 17:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ОЭЗ "Тольятти" официально вошла в границы Тольятти

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ по расширению границ Тольятти. По этому документу Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Тольятти" включена в границы моногорода. Ранее инвестплощадка находилась в составе Ставропольского района Самарской области.
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов в регионе.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
В Самарской области инфраструктуру ОЭЗ "Тольятти" значительно расширят

- Мы энергично развиваем предприятия в ОЭЗ, в двух территориях ТОСЭР, индустриальных парках, Жигулевской долине, - отметил глава региона.

Решение о создании ОЭЗ было направлено на диверсификацию экономики и стабилизацию социально-экономического положения в моногороде Тольятти. Включение ОЭЗ в границы города позволит резидентам ОЭЗ получить доступ к мерам государственной поддержки, оказываемым на федеральном уровне инвесторам только в моногородах. В Самарской области с инвесторами в режиме "одного окна" с инвесторами работает Агентство по привлечению инвестиций.

Ранее был принят закон Самарской области, подготовленный региональным министерством экономического развития "О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований на территории Самарской области" и постановление правительства Российской Федерации в части изменения места расположения ОЭЗ со Ставропольского района на город Тольятти.

- Тольятти - моногород, который может пользоваться уникальными федеральными инструментами поддержки для привлечения инвесторов, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Это и подключение инженерной инфраструктуры, и дешевые кредитные и заемные средства, предоставляемые Фондом развития моногородов. Теперь инвесторы, реализующие свои проекты на территории ОЭЗ "Тольятти", могут пользоваться этим дополнительным набором услуг, а сама площадка - стала уникальным объектом для инвестиций на карте России!

Справка "РГ"

Новые меры поддержки, доступные резидентам ОЭЗ после присоединения к Тольятти: софинансирование строительства (реконструкции) инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах; предоставление инвесторам займов (5-250 миллиовнов рублей под 0 процентов; от 250 миллионов до миллиарда рублей - под 5 процентов).

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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