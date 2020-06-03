Михаил Каштанов и Нина Федюшова познакомились в партизанском отряде, там же и поженились. Он был командиром, она - начальником санитарной службы.

22 июня 1941 года Нина встретила в Бресте, в Южном военном городке на берегу реки Буг.

"В тот день я проснулась от страшного грохота. Канонада, стрельба, стекла вылетают из рам. Крики, детский плач", - рассказывала Нина Константиновна.

Враги ворвались в город и, вытеснив наши войска, принялись за грабежи. Брали все подряд, даже бензиновые примусы, навьючивали добычу на мотоциклы и велосипеды, утаскивали на плечах.

Нина помогала советским раненым, но их хватали немцы и увозили в лагерь. Она помнит, как героически сражалась Брестская крепость, целый месяц не сдаваясь врагу.

Нина Федюшова стала подпольщицей. На пишущей машинке с немецким шрифтом изготавливала пропуска, благодаря которым удалось освободить несколько пленных красноармейцев.

Потом Нина вступила в партизанский отряд и участвовала в налетах на вражеские гарнизоны. Однажды бойцы разгромили на станции вражеские эшелоны, захватили более 50 пленных. В ходе боя тяжелое ранение получил один из партизан, его вынесли на самодельных носилках. Но скоро стало ясно: до базы ему не дотянуть. Командир отряда посоветовался с комиссаром и, выслушав просьбу раненого, выстрелил в него.

"А пленных, что шли с нами, мы на базу не доставили. Друзья погибшего рассчитались с ними за товарища", - вспоминала Нина Константиновна.

В отряде она встретила своего мужа, Михаила Каштанова. Командир батареи, он в 1942 году попал в плен, бежал и вышел к партизанам. Первая встреча будущих супругов была не слишком романтичной.

"Как только меня привели к партизанам, подошла стройная девушка по имени Нина и строго спросила: "Жильцы есть?" Она имела в виду вшей. Я оглядел свою заплатанную фуфайку и ответил: "Имеются". Пришлось сдать одежду на дезинфекцию", - рассказывал Михаил Каштанов.

Вскоре отчаянный и решительный Каштанов отличился в боях, стал командиром сначала отделения, взвода, роты, а потом и всего отряда "За Родину" Пинского партизанского соединения. И в одном из боев спас Нину.

Партизаны атаковали вражеский железнодорожный патруль. Завязался упорный бой, перешедший в рукопашную схватку.

К одному из раненых подбежал гитлеровец и хотел пронзить его штыком. Но тут подскочила Нина, ударила фашиста прикладом карабина. Тот обернулся и направил штык на храбрую медсестру. На помощь подоспел Михаил - со всей силы ударил врага по голове зажатой в руке гранатой. Враг рухнул, а Каштанов заметил: "Отвоевался фриц!"

В 1944 году, после освобождения Белоруссии, партизанский отряд стал называться истребительным. Под руководством Михаила Каштанова обезвреживали в лесах банды, немцев-окруженцев. Нина оставалась в отряде начальником санслужбы. Так и закончили войну вместе.

Когда наступило мирное время, Каштановы уехали на Урал, в Прикамье. Сначала жили в Кизеле, потом перебрались в Пермь. Здесь и вырастили двоих своих сыновей.

Судьба семьи Каштановых вместила так много событий, что хватит на целый сериал. Было бы что показать: и как лечили раненых партизан подручными средствами (Нина, например, больные зубы удаляла кузнечными клещами), и как совершали вылазки в тыл врага, и как Михаил бежал из концлагеря, пройдя при этом всю Польшу.

Фронтовики отмечены боевыми наградами: Нина Каштанова - орденом Красной Звезды, медалью "Партизану Отечественной войны" I степени, Михаил Каштанов - орденами Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, "Знак Почета" и другими знаками отличия.