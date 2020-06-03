Этим летом знаменитый Грушинский фестиваль, который собирает под Самарой десятки тысяч поклонников и исполнителей авторской песни, пройдет в онлайн-режиме.

Как отметил зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов, поляна на Мастрюковских озерах не будет принимать в этом году гостей. Испытывать судьбу, создавать очаг для коронавирусной инфекции с большим скоплением туристов в условиях, когда регион потихоньку выходит из режима самоизоляции, никто не будет. Поэтому место проведения 47-го Грушинского фестиваля - онлайн-площадка в интернете. А время остается традиционным - первые выходные июля.

Организаторы надеются сохранить особый фестивальный дух, прежде всего радость человеческого общения и личных встреч за костром.

Для этого, как пояснил Вадим Усков, представитель Фонда Олега Митяева (организатор фестиваля), участникам предложат зарегистрироваться - "разбить" свою палатку в том лагере, где они обычно стоят. Так будет проще собирать виртуальные компании, которые в чате своего лагеря смогут переписываться, обмениваться впечатлениями от свежих концертов, старыми фото и воспоминаниями.

Затем нужно будет создать многопоточную историю с песнями, чтобы у участников создавалось впечатление, что они гуляют по поляне и выбирают сцены, что послушать, с кем "обняться". На сайте фестиваля обещают разместить подробную карту, кликая по которой можно будет присоединяться к концертам. Здесь же будут анонсироваться все выступления.

Также стоит техническая задача по отработке обратной связи: исполнитель - слушатели. Организаторы обещают создать такие технические условия, чтобы барды смогли не только получать комментарии от зрителей, но и чувствовать их реакцию - аплодисменты, эмоции, подтанцовки... Каждый сможет зажечь костер у себя на даче или за городом, чтобы воссоздать еще запах и антураж Груши.

И, конечно, конкурс останется. На лучшие песни снимут клипы.

По мнению одного из основоположников бардовской песни, поэта и исполнителя, а также председателя жюри фестиваля Александра Городницкого, сейчас Грушинский нужнее стране, чем в прежние годы. Он позволяет, пусть хотя бы в виртуальном пространстве, но взяться друзьям за руки.

Александр Городницкий также отметил, что онлайн-режим поможет сделать заключительный концерт действительно мирового уровня. Ведь везти никого не надо. Удастся пригласить к участию лучших бардов-исполнителей со всех уголков Земли.