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03.06.2020 20:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Груши хватит на всех

Праздник авторской песни пройдет онлайн
Текст: Анна Шепелева ( "Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
Этим летом знаменитый Грушинский фестиваль, который собирает под Самарой десятки тысяч поклонников и исполнителей авторской песни, пройдет в онлайн-режиме.
Грушинский фестиваль приглашает к участию бардов-исполнителей со всех уголков Земли. Фото: Виктория Чернышева Грушинский фестиваль приглашает к участию бардов-исполнителей со всех уголков Земли. Фото: Виктория Чернышева
Грушинский фестиваль приглашает к участию бардов-исполнителей со всех уголков Земли. Фото: Виктория Чернышева

Как отметил зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов, поляна на Мастрюковских озерах не будет принимать в этом году гостей. Испытывать судьбу, создавать очаг для коронавирусной инфекции с большим скоплением туристов в условиях, когда регион потихоньку выходит из режима самоизоляции, никто не будет. Поэтому место проведения 47-го Грушинского фестиваля - онлайн-площадка в интернете. А время остается традиционным - первые выходные июля.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Организаторы надеются сохранить особый фестивальный дух, прежде всего радость человеческого общения и личных встреч за костром.

Для этого, как пояснил Вадим Усков, представитель Фонда Олега Митяева (организатор фестиваля), участникам предложат зарегистрироваться - "разбить" свою палатку в том лагере, где они обычно стоят. Так будет проще собирать виртуальные компании, которые в чате своего лагеря смогут переписываться, обмениваться впечатлениями от свежих концертов, старыми фото и воспоминаниями.

Затем нужно будет создать многопоточную историю с песнями, чтобы у участников создавалось впечатление, что они гуляют по поляне и выбирают сцены, что послушать, с кем "обняться". На сайте фестиваля обещают разместить подробную карту, кликая по которой можно будет присоединяться к концертам. Здесь же будут анонсироваться все выступления.

Также стоит техническая задача по отработке обратной связи: исполнитель - слушатели. Организаторы обещают создать такие технические условия, чтобы барды смогли не только получать комментарии от зрителей, но и чувствовать их реакцию - аплодисменты, эмоции, подтанцовки... Каждый сможет зажечь костер у себя на даче или за городом, чтобы воссоздать еще запах и антураж Груши.

И, конечно, конкурс останется. На лучшие песни снимут клипы.

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По мнению одного из основоположников бардовской песни, поэта и исполнителя, а также председателя жюри фестиваля Александра Городницкого, сейчас Грушинский нужнее стране, чем в прежние годы. Он позволяет, пусть хотя бы в виртуальном пространстве, но взяться друзьям за руки.

Александр Городницкий также отметил, что онлайн-режим поможет сделать заключительный концерт действительно мирового уровня. Ведь везти никого не надо. Удастся пригласить к участию лучших бардов-исполнителей со всех уголков Земли.

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